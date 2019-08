Massimiliano Ferrigno su Nadia Toffa: “Ci siamo amati per 10 anni, non l’ho mai lasciata sola” – VIDEO

Massimiliano Ferrigno è sempre rimasto accanto a Nadia Toffa, dopo la fine della loro lunga storia d’amore i due sono rimasti molto amici

Massimiliano Ferrigno e Nadia Toffa sono stati una coppia per dieci lunghi anni, la loro importante storia d’amore è giunta al capolinea nel 2017.

Dopo la fine della loro relazione l’amore si è trasformato in affetto, sono sempre rimasti molto uniti e complici. Nadia Toffa pochi mesi fa aveva fatto sapere di aver lasciato il fidanzato perché non le dava le giuste attenzioni, Ferrigno ha spiegato che non si riferiva a lui ma ad un altro uomo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più ha infatti detto: “Non ero io il ragazzo cui Nadia si riferiva in quella frase ma era un fidanzato che ha avuto negli ultimi mesi.”

E ancora: “Quello non ero io perché io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio”.

Sara Fonte