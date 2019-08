Moto si schianta contro auto e impatta contro un palo: muore una 14enne

Dramma intorno alle 20 di ieri sera – venerdì 23 agosto – su una strada nota a Messina per una serie di terribili incidenti, via Consolare Pompea (di seguito, potete vedere la geolocalizzazione della via incriminata).

Esattamente 24 ore fa, una moto Honda Cp 125 si schiantava contro un’auto – una Peugeot 206 station wagon – causando la rovinosa caduta dei due sulla moto, andata poi ad impattare contro un palo: ad avere la peggio la passeggera, una 14enne, trasportata immediatamente al Policlinico ma purtroppo già in condizioni disperate al momento dell’arrivo in ospedale; il fratello 20enne, alla guida al momento dell’incidente e trasportato al Papardo, ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche del terribile incidente, che ha portato alla morte della giovanissima.