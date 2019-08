Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 agosto 2019: l’Ariete ha stelle buone, i Bilancia sono condizionati da emozioni che arrivano dall’esterno

Sabato 24 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sabato e domenica sono giornate preludio di una buona emozione. Tra l’altro, bisogno dire che le stelle sono promettenti, queste di inizio agosto. Quindi chi ha iniziato una storia nuova ora potrebbe anche vederla con occhi diversi. È un oroscopo di grande importanza per chi vuole pensare a un amore ma soprattutto anche a un progetto che partirà da settembre. Certo che le sperimentazioni non mancano mai nella tua vita. Adesso avresti bisogno di garanzie;

Toro. È arrivato il momento di farti valere. Io dicevo ieri che sto scrivendo le previsioni del 2020 e, devo dirlo, il Toro è veramente forte. È il momento di ritrovare quelle grinta energia, forza che forse all’inizio di agosto sono mancate. È il periodo migliore anche per innamorarsi, definire una storia se nel passato c’era stata un chiusura. Grandi stelle e grandi anche occasioni per chi si muove però. Io ricordo sempre che l’astrologia propone, poi siamo noi a dover agire;

Gemelli. Non tutti sono in crisi d’amore, ci mancherebbe altro, ma in questo periodo tra tensioni nel rapporto con gli altri, sensazioni strane, agitazioni interiore, molti Gemelli sono in una stato di forte rivalsa anche perché forse vorresti farla pagare a una persona che ti ha fatto del male. Per fortuna, sono sensazioni passeggere perché vendicarsi è inutile mentre invece adesso bisogna iniziare una nuova vita. Chi ha una bella storia comunque a fine mese potrebbe innervosirsi un po’;

Cancro. Quelli più emozionati, che vogliono vivere un grande amore, che hanno una bella persona al proprio fianco non sono bloccati dalle stelle. Anzi, questi sentimenti sono sempre più importanti. Certo, se mi parlate di lavoro è normale che qualcuno sia sotto assedio, che non sia del tutto contento, che abbia temila problemi con osci e collaboratori, però di fronte a tante iniziative di grande fatica. posso dire alla fine vinci tu perché non manca il tuo impeto e anche se con qualche intralcio vai avanti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone vuole conquistare qualcosa in più. Innanzitutto bisogna dire che quelli che hanno un’attività in proprio entro il 15 settembre potrebbero guadagnare. Quelli che hanno fatto una scelta importante, che hanno superato una sfida, hanno vinto e ora sono più forti e bisogna materializzare e concretizzare questa vittoria. Favoriti gli imprenditori e quelli che hanno già avuto una buona idea. L’amore si risveglia;

Vergine. Il segno della Vergine ha bisogno di qualcosa di concreto nella vita. È sempre molto razionale il segno della Vergine, anche quando si sposa. È molto difficile che una persona della Vergine si innamori senza pensare a quello che sarà di questo amore. Quindi a te piace sempre programmare, fare delle cose in più. Cerca di fare in questo periodo qualcosa di meglio per il futuro. È un bellissimo oroscopo per il lavoro e soprattutto per l’amore;

Bilancia. La Bilancia è un segno che risente molto dalle emozioni che arrivano dall’esterno, e quindi possiamo dirlo anche dalle discussioni che ci sono. Per esempio, se si discute con gli amici, se a livello sentimentale non ti senti a posto, se in famiglia c’è qualcosa che non va, probabile che adesso tu sia pensieroso. Rinnovare l’attività, ma come se attorno a te ci sono storie vecchie, persone del passato? Cerca di non sentirti troppo coinvolto in situazioni che possono farti pensare, nel senso che adesso dovresti anche lasciare spazio alla fantasia;

Scorpione. Lo Scorpione vive delle giornate in cui bisogna prendere le distanze da persone e situazioni che possono creare problemi, però intendiamoci: nulla di grave, anzi. La fine di agosto premia, poi avremo un settembre molto bello. Si potrebbe riallacciare un rapporto e vivere una condizione di maggiore tranquillità. Non fare troppo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è indistruttibile però in questo momento sente che attorno ci sono delle tensioni, in amore, nel lavoro. Per esempio, adesso potresti non fare quello che hai fatto l’anno scorso o avere la sensazione di essere un po’ emarginato all’interno di un’azienda. Se poi hai un’attività in proprio attenzione ai soldi perché adesso bisogna veramente spendere se necessario. Fino al 10 settembre prudenza;

Capricorno. Il Capricorno ha voglia di svelare tutto quello che prova e questa volta con una grande costruttività. Posso dire che anche grazie a un colpo del destino, a una situazione che mai avresti immaginato potesse diventare importante, avrai l’occasione per rimetterti in gioco. Forse adesso il gioco lo guardi da lontano, non ti metti immediatamente in contrasto con qualcuno, però sai che dopo arriverà il tuo turno. Momento di forza anche per chi lavora come dipendente e ha le responsabilità di un ufficio in mano;

Acquario. L’Acquario ha avuto diversi problemi nel corso degli ultimi tempi e sappiamo che, quando ci sono delle difficoltà anche di tipo psicosomatico, ovviamente bisogna stare attenti alle situazioni che si vivono. C’è chi è stato male, c’è chi è stato troppo ansioso, nervoso, poi alla fine si risente di qualche fastidio. Negli ultimi mesi abbiamo addirittura visto che c’è stata la chiusura di un progetto, ma adesso si riparte. Certo, qualcuno dovrà fare delle cure, entro la fine del mese mettere a posto delle situazioni che apparentemente sono preoccupanti ma poi non sono preoccupanti per niente. Si vuole in qualche modo liberare di un peso l’Acquario. In amore, dopo le prime due settimane pesanti di agosto, si riparte piuttosto bene;

Pesci. Stai vivendo una fase di intolleranza. Questo può capitare non solo perché ci sono delle situazioni da chiudere, ma anche perché alcune questioni stanno cambiando. Ti senti un pochino sotto attacco. Questo capita perché la fine di agosto è nata con molti pianeti in opposizione, quindi più ci avviciniamo a settembre più si avrà questa sensazione non di non farcela- attenzione- ma di esser emessi un pochino in mezzo. È un qualcosa che bisogna contrastare, combattere con grande forza, e io sono sicuro che i nati sotto il segno dei Pesci possano fare qualcosa in più. D’altronde lo avevo anche scritto nel mio libro, quello del 2019. Se apro Pesci e vado al mese di agosto leggiamo insieme: “Raccomando massima attenzione dal 23 al 31, quando qualcuno potrebbe cercare di fermarti. È da tempo che stai da tempo lottando per colpa di invidiosi, persone che cerca di bloccare la tua avanzata” . Questo è un libro che ho scritto l’anno scorso e qualcuno ci si ritroverà.

