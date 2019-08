Parma-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La Juventus campione d’Italia in carica da 8 anni fa il suo esordio in campionato in trasferta al Tardini contro il Parma. Il match è in programma oggi alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Serie A finalmente al via. Il match inaugurale della nuova stagione sarà Parma-Juventus. Per i bianconeri esordio ostico sul campo del Parma, ma Cristiano Ronaldo e compagni hanno assoluto bisogno dei tre punti per partire forte e mettere fin da subito pressione alle rivali (Napoli e Inter su tutte).

Sulla panchina juventina non siederà Maurizio Sarri, alle prese con una polmonite; al suo posto ci sarà il vice Martusciello. I bianconeri scenderanno in campo con un 433, con Dybala al centro dell’attacco, Ronaldo a sinistra e Douglas Costa o Bernardeschi a destra. In difesa possibile panchina per il neo acquisto De Ligt, con Bonucci e Chiellini pronti a guidare il reparto arretrato. A centrocampo in campo dal primo minuto Rabiot. Per il Parma esordio stagionale molto proibitivo, ma i ragazzi guidati da D’Aversa proveranno a impensierire la corazzata bianconera. Per i ducali tridente offensivo composto da Karamoh, Gervinho e Inglese. L’esperienza di Bruno Alves guiderà la retroguardia dei padroni di casa.

Le probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Esordio stagionale per i bianconeri a Parma: ecco dove poter vedere l’incontro in diretta TV e in streaming

Parma-Juventus è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 su Sky Sport Serie A, canale 202, mentre il prepartita inizierà alle 17 sullo stesso canale con Sky Calcio Live. Su Sky Go sarà disponibile il Live-Streaming.

Al Tardini le due compagini si sono affrontate 24 volte in Serie A: bilancio in perfetta parità con 7 vittorie per parte e 10 pareggi. Negli ultimi sei match giocati a Parma i padroni di casa e la Juventus hanno vinto due partite a testa, così come due sono stati anche i pareggi: perfetta parità anche qui, quindi. Lo scorso anno la Juventus si impose per 1-2, grazie ai gol di Mandzukic e Matuidi.