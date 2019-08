Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi sabato 24 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 24 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 24 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata speciale di “Techetechetè”, dedicata a Luciano Pavarotti. A seguire, il film “La musica del silenzio”.

Su Rai 2 va in onda il film “L’uomo che non avrei dovuto mai amare”: durante il rientro a casa, Daniel e Jenny hanno un incidente d’auto. Nell’altra auto coinvolta c’è un uomo che muore sul colpo. Daniel, per paura di vedere sfumare la possibilità di una promozione, sposta Jenny, che è in stato di incoscienza, sul sedile del guidatore e così, al suo risveglio in ospedale, lei scopre di essere accusata di aver causato la morte dell’uomo. In seconda serata, va in onda lo spettacolo “La notte della Taranta”.

Su Rai 3 va in onda il film “Hurricane-il grido dell’innocenza”: film biografico su Rubin Carter, pugile di colore condannato all’ergastolo per omicidio e scarcerato vent’anni dopo quando venne scoperto che era vittima di un complotto. Subito dopo, va in onda una puntata, in replica, di “Amore criminale”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone un nuovo episodio della soap opera “Una vita”, seguito da una puntata di “Festivalbar story”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Lucio”, spettacolo dedicato a Lucio Dalla. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi”: Tom, undicenne pauroso, scopre nella sua cantina il viscido fantasma Hugo e, superato il terrore iniziale, realizza che questi, oltre a essere del tutto innocuo, ha un disperato bisogno del suo aiuto. Nella fattispecie, Hugo non può tornare alla sua casa stregata a causa di un pericoloso fantasma di ghiaccio che, nonostante sia estate, sta diffondendo ovunque un gelo polare. Per risolvere la situazione, Tom e Hugo ricorreranno ai servizi di Hetty Cuminseed, esperta acchiappafantasmi da poco disoccupata e non certo amante dei bambini e degli spettri. Subito dopo, va in onda il film “Land of the lost”.

Su La 7 va in onda un episodio di “Body of proof”, seguito da “In Onda”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Extortion”: ricattato da un pescatore, un medico deve intraprendere un pericoloso viaggio per salvare la propria famiglia.

