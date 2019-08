Si ubriaca a Manchester e si ritrova a Ibiza, non può tornare a casa e rischia il posto

Una donna ha bevuto troppo durante il rinfresco di un battesimo e si è imbarcata per Ibiza. Ma si è poi resa conto di non avere il denaro per tornare indietro

Doveva partecipare ad un battesimo e così è stato ma nelle ore successive si è ritrovata a centinaia di chilometri di distanza senza denaro sufficiente per tornare indietro. Protagonista dell’assurda avventura è una donna di 32 anni che ha alzato un po’ troppo il gomito durante il rinfresco organizzato subito dopo la cerimonia che si è tenuta a Manchester e, sotto l’effetto di alcolici e dunque ubriaca, ha pensato bene di prenotare un volo con destinazione Ibiza raggiungendo l’aeroporto poco dopo e imbarcandosi.

Il messaggio di un amico: “Raggiungimi a Ibiza”

Questo perchè, secondo quanto raccontato dal Manchester Evening News, poco dopo essere rincasata la 32enne avrebbe ricevuto un messaggio da un amico che si trovava sull’isola delle Baleari e stava per festeggiare il compleanno, il quale l’ha invitata a raggiungerlo. Lei non se lo è fatto chiedere due volte ma non ha pensato ai dettagli pratici, ovvero se avesse poi denaro sufficiente per far rientro a casa. Ha così raggiunto l’aeroporto in taxi, insieme ad un’amica ed è partita, dopo aver acquistato un biglietto aereo all’ultimo momento spendendo ben 700 sterline. Ma a Ibiza, quando la sbornia è passata, Rachael Wynn, che vive a Manchester, si è resa conto di non avere la possibilità di tornare nella sua città rischiando inoltre di perdere anche il lavoro.