La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 26/08/2019 al 01/09/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Gemelli, Sagittario e Pesci

Gemelli. Momento particolarmente pesante per i sentimenti. Qualcuno ultimamente ha vissuto delle difficoltà e adesso Venere è dissonante. I problemi che hai sul lavoro si ripercuotono nella vita sentimentale, soprattutto venerdì e sabato che saranno due giornate pesanti. Sul lavoro hai bisogno di essere confortato: proprio tu che dia sempre manforte agli altri, adesso avresti bisogno di essere tirato su. Ci sono dei ripensamenti che per non ti devono fare cadere nella prostrazione. Venerdì e sabato sono giornate in cui ci sarà anche da gestire bene una situazione di stallo;

Sagittario. Nel lavoro potrebbero accadere cose poco chiare. Forse c’è una proposta, un accordo, che ha dei contorni un po’ nebulosi? Non ti fiondare subito: prenditi del tempo per riflettere prima di firmare qualcosa. L’importante è solo non fare il passo più lungo delle gamba. In amore la situazione generale impone uno stop. Se una storia nata di recente prima ti sembrava coinvolgente, ora ha perso un po’ del suo smalto. C’è qualche malcontento da superare. Chi ha una storia da tempo deve chiarire i rapporti con la famiglia. Questa settimana, un po’ sottotono, ti chiede di non azzardare.

Pesci. I nati sotto il segno dei Pesci dovranno affrontare delle preoccupazioni in più in amore. Venerdì e sabato potranno essere delle giornate test per aiutarti a capire se una relazione che hai intrapreso funziona o no. Un amore che sta nascendo potrebbe procedere con lentezza a causa dell’influsso di Venere che per ora è opposta. Il nervosismo può portarti a dire cose di cui potresti pentirti: stai attento. Le tensioni che vivi dal punto di vista personale si possono riversare sul lavoro. Un po’ come sta accadendo al Gemelli. Procedi con cautela fino agli inizi di settembre. Anche per te una settimana sottotono che ti indica di andare piano e di non commettere azzardi.

Quattro stelle per Ariete, Cancro, Leone, Bilancia e Acquario

Ariete. Questo è un anno part-time per te, l’ho sempre detto. L’autunno, purtroppo, non porterà grandi cose, per cui se ti capita adesso l’opportunità di lavorare a un progetto a lunga scadenza dovresti accettare, senza fare troppo il prezioso. A novembre vivrai una fase di stallo. Sei meno interessato all’amore perché la tua concentrazione è tutta per il lavoro e per delle questioni economiche che devi risolvere, come delle scadenze da affrontare. Sentimenti in lieve calo, dunque, con delle storie che all’inizio di agosto sembravano intriganti e che ora invece lo sembrano meno;

Cancro. Tu, in amore, hai bisogno di un legame sincero. Per il Cancro la coppia è tutto: tu sei il segno della famiglia e del rapporto stabile. Le tensioni che vivrai sul lavoro potranno riversarsi sugli affari di cuore, specialmente nella giornata di lunedì: fai attenzione. Sul lavoro si sta per giungere a un periodo molto positivo, grazie a Saturno che a breve smetterà di essere opposto. Qualche buona occasione potrebbe arrivare per te anche adesso. Hai vissuto una fase di stallo, di grande stress e stanchezza, ma ora hai le porte aperte. A inizio settimana la Luna nel tuo segno ti favorisce;

Leone. Le stelle ti sono favorevoli, ma soltanto nel caso in cui tu riesca ad assecondare le indicazioni che ti arrivano. Infatti, devi fare soltanto ciò che è nelle tue corde: se fai altro rischi di sbagliare. La stessa cosa, lo sbaglio, è dietro l’angolo se non controlli le tue emozioni. Le storie d’amore che hai maturato nelle ultime settimane ora valgono di più. Devi risolvere con cura delle situazioni legate a una scelta tra presente e passato o a due persone, se vivi due storie d’amore. Le stelle dicono che sarai vincente. la luna favorevole mercoledì ti aiuta di più;

Bilancia. Fase di ostilità, nell’aria, dal punto di vista sentimentale. Chi ha discusso con il partner difficilmente potrà tornare indietro. Chi è libero può guardarsi attorno. C’è per chi ha ancora qualche problema da risolvere con un ex: si tratta di problemi economici. In generale, i sentimenti sono offuscati da qualche ansia di troppo. Anche sul lavoro sai vivendo una fase di sfiducia e non ti senti in perfetta forma. Novità nelle collaborazioni, ma la verità è che fai fatica da troppo tempo. Il consiglio: un po’ di relax non sarebbe male. Lunedì e martedì le giornate più pesanti. La settimana migliora verso la metà e ti porta delle buone intuizioni.

Acquario. L’Acquario vive dei problemi nel campo lavorativo. hai una risorsa in meno o del denaro in meno, portato da qualche spesa che hai dovuto affrontare in più. Non fare azzardi con il denaro a metà settimana. Soci e collaboratori non giusti? Attenzione. Stai tranquillo perché comunque il futuro sarà migliore. In amore non tutto a al meglio. Certo, la tua situazione è migliorata rispetto a inizio mese, ma ci sono ancora delle tensioni che devi riuscire a superare. Devi recuperare l’ottimismo che hai perduto. In certi casi, l’amore c’è ma c’è anche la paura di non riuscire a vedere un futuro. Le storie a tempo ti possono aiutare a dimenticare per qualche attimo, ma il cuore non trova sazio.

Cinque stelle per Toro, Vergine, Scorpione e Capricorno

Toro. Ottime stelle dal punto di vista sentimentale per te. Chi ha una bella storia d’amore la consolida tranquillamente, e anche chi invece vuole vivere delle avventure avrà fortuna. Progetti importanti, o per i figlio, o per la casa, per le coppie che stanno insieme da tanti anni. Le stelle addirittura ti aiutano a chiudere senza troppi drammi un legame che non va più bene. Grande grinta sul lavoro: non hai più paura di andare incontro al tuo futuro. Buoni consigli e sensazione di vigore nel weekend;

Vergine. Belle novità per te dal punto di vista lavorativo: improvvisamente potresti ritrovarti con l’offerta di un nuovo incarico. In un periodo così positivo tu cadi in piedi. In amore è la stessa cosa: tanti pianeti in buono aspetto per te hanno probabilmente reso importante questa estate. C’è chi ha suggellato un grande amore compiendo un grande passo: una convivenza, un matrimonio, un figlio. L’amore torna importante, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato in cui potrai sfruttare un’occasione in più, e ormai si dice addio alle situazioni che non hanno più nulla da dire.

Scorpione. Questa settimana vede lo Scorpione molto motivato dal punto di vista lavorativo, e in particolare lo è chi ha un commercio o deve fare una scelta. Finalmente sei protagonista dopo i disagi che hai avvertiti negli ultimi mesi. Venerdì e sabato le giornate migliori per te, anche se devi fare attenzione con i soldi: per ora non hai grande risorse. Dopo circa 2-3 settimane di difficoltà, adesso la strada per le nuove storie d’amore è in discesa e potranno decollare. Potresti non cercare la storia importante ma vivere le emozioni liberamente, cercando qualche avventura. Chi ha già un amore può contare u un bel recupero della passionalità.

Capricorno. Tanti pianeti sono dalla tua parte e rendono questa settimana particolarmente favorevole. In amore puoi concederti di tutto, o quasi, e potresti fare finalmente un incontro fatale. Non devi essere pessimista o chiuderti in casa: devi attivarti perché ti aspetta una dolce emozione. chi ha già una storia solida la rinsalda, e chissà che non si possa pensare a un figlio: le stelle sono ottime per chi vuole concepire. Dal punto di vista lavorativo, adesso puoi occuparti bene dei tuoi affari e addirittura qualcuno potrà iniziare un percorso lavorativo nuovo. Un consiglio: cerca di lavorare nel tuo campo perché i campi che conosci meglio possono permetterti di farti valere. I giovani che devono affrontare degli esami li supereranno. Buone intuizioni verso fine agosto.

Maria Mento