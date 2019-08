Padre Spadaro, molto vicino a Papa Francesco, contro sovranisti e Salvini: “Ho visto in pericolo la dignità umana e l’amicizia sociale”

Padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, molto vicino a Papa Francesco, non le manda a dire ed attacca una certa politica attuale per una serie di aspetti della sua politica che poco si confanno alla religione cattolica: “Il modo di trattare la questione migratoria, le numerose manifestazioni di chiusura e di grettezza. Il discorso politico ridotto a contrapposizione tra sovranismo e cosmopolitismo. Il linguaggio d’odio sdoganato, l’uso dei simboli religiosi per la propaganda (critiche mosse anche da Conte a Salvini nel suo ultimo discorso davanti al Senato, ndr). Ho visto in pericolo la dignità umana e l’amicizia sociale“.

L’attacco ad una certa politica, riportato parzialmente da ‘Libero’, si trasforma quindi in una critica specifica a Salvini a alla destra in Italia, alla ricerca di un’identità e con un passato ingombrante alle spalle: “Bisognerà approfondire il ruolo di Salvini nella mutazione sovranista della Lega, dopo vent’anni nei quali il partito ha espresso reali capacità di governo radicato sul territorio. Da verde è diventata nera. Per me la questione, dopo il colpo di scena balneare, è il rapporto tra Salvini, personalità carismatica che ha assorbito il partito in sé, e la Lega stessa. La questione è che cosa possa essere la destra in Italia. Questione mai risolta”.

E se questo possono essere – più o meno condivisibili – opinioni circa il Ministro dell’Interno e la politica del suo partito, suona più come una ingerenza il beneplacito in relazione ad un eventuale governo che eviti il ritorno alle urne (richiesto invece da non pochi italiani): “Stanno percorrendo la strada giusta. Resta la domanda su come l’umanesimo cristiano possa filtrare in questo progetto, soprattutto a riguardo dei temi etici”. Anche perché il M5s “ha vissuto una stagione di smarrimento a contatto con la macchina elettorale salviniana”.