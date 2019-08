Prima giornata di Serie A, dove vedere le partite delle 20.45 in diretta TV e in streaming?

Al via la Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle sei partite in calendario stasera alle 20.45: quattro partite saranno visibili sui canali Sky e due su DAZN.

Primi impegni ufficiali per le squadre di Serie A. Nella serata di oggi (20.45) sono in programma sei sfide in contemporanea. La Roma del nuovo tecnico Fonseca ospita il Genoa di Andreazzoli in una sfida che si preannuncia ricca di gol. L’Atalanta cercherà di partire subito forte nella trasferta di Ferrara: gli uomini di Gasperini non sono sazi dopo lo straordinario campionato scorso e vogliono incamerare subito i primi tre punti stagionali, nonostante la squalifica di Ilicic; la Spal cercherà di fermare i bergamaschi sfruttando la vena realizzativa dell’ex di turno Andrea Petagna.

Il Cagliari, dopo il grande mercato operato (acquisto di Nainggolan su tutti) ospita il neopromosso Brescia, che torna a disputare un incontro di Serie A a distanza di 8 anni. La Lazio è di scena a Genova contro la Sampdoria in un incontro dal pronostico incerto: laziali con Immobile in attacco e il ristabilito Milinkovic Savic in mezzo al campo; i blucerchiati si affidano all’eterno Fabio Quagliarella. Gli altri due incontri in programma questa sera sono Verona-Bologna e Torino-Sassuolo.

Quattro di questi incontri saranno visibili sui canali Sky, mentre due di essi saranno visibili in streaming sulla piattaforma DAZN. Scopriamo quali.

Prima giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le sei partite in programma questa sera

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle sei partite di Serie A, valevoli per la prima giornata, in programma stasera in contemporanea:

Cagliari-Brescia alle 20.45 su Sky Sport 254

alle 20.45 su Sky Sport 254 Hellas Verona-Bologna alle 20.45 su DAZN

alle 20.45 su DAZN Roma-Genoa alle 20.45 su DAZN

alle 20.45 su DAZN Sampdoria-Lazio alle 20.45 su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 255

alle 20.45 su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 255 Spal-Atalanta alle 20.45 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 20.45 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Torino-Sassuolo alle 20.45 su Sky Sport 253

Sarà, inoltre, possibile seguire le quattro partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 20.45 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le quattro singole partite in programma su Sky.

