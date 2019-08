Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 25 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 25 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction “Purchè finisca bene”: Daniele, impeccabile avvocato di Trento e fidanzato devoto, sta facendo costruire sul lago di Ledro una casa per l’amata madre Marion, ma il giorno in cui si reca al cantiere per prendere in consegna l’edificio, il costruttore Francesco Ferrandini è costretto a rivelargli la verità: la villa non è pronta, a causa di alcuni problemi con i fornitori e delle ostruzioni comunali dell’assessore Marisa. Ciò che nessuno sa è che in passato Marisa e Daniele hanno condiviso un breve ed inespresso amore giovanile, che i due covano ancora in segreto. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda la partita di pallavolo, valida per la qualificazione olimpica, Ucraina-Italia. In seconda serata, “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Hudson e Rex”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone, in replica, lo speciale “Una serata bella per te Mogol”. Subito dopo, il film “Denotanor”.

Su Canale 5 va in onda il film “Ti amo in tutte le lingue del mondo”: Gilberto scopre l’infedeltà della moglie ad una festa a sorpresa da lui organizzata. Professore di educazione fisica in un liceo, Gilberto sembra rassegnato a una vita senza amore quando, all’improvviso, incontra Margherita. Gilberto è molto felice, ma tutto si complica quando scopre che Margherita è la mamma di Paolina: una sua alunna che ha una cotta tremenda per lui. A seguire, il film “Zack & Miri – Amore a… primo sesso”.

Su Italia 1 va in onda il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”, seguito dal documentario “Barca dreams”.

Su La 7 va in onda il film cult “Lawrence d’Arabia”: avventuriero britannico durante il 1916 si infiltra come agente segreto per fomentare gli arabi contro i turchi. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il meglio di “Italia’s Got Talent”.

