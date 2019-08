Udinese-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Prima giornata di Serie A, il Milan di Giampaolo di scena a Udine contro la squadra allenata da Tudor. Il match è in programma oggi alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Tempo di esordio in Serie A anche per Udinese e Milan che si sfideranno nel tardo pomeriggio di oggi a partire dalle ore 18. Per il Milan un precampionato condizionato dalla scarsa vena realizzativa dei suoi attaccanti e da una ricerca costante di una nuova identità di gioco.

Giampaolo schiererà i suoi con un 4312 e dovrebbe affidarsi a una formazione formata da giocatori già in rosa lo scorso anno, a causa di ritardi nella preparazione di alcuni nuovi elementi. Mancherà sicuramente Theo Hernandez per infortunio: il neo acquisto dovrebbe tornare dopo la sosta. In attacco Suso dovrebbe agire alle spalle di Castillejo e Piatek; linea difensiva formata da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez.

L’allenatore dell’Udinese, Igor Tudor, dovrebbe schierare i bianconeri con un 352: dall’argentino De Paul passeranno le fortune dei friulani; ballottaggio Lasagna-Nestorovski davanti. I bianconeri vorranno partire bene davanti al proprio pubblico.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Lasagna.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo.

Udinese-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 sul canali Sky Sport Serie A (canale 202), mentre il prepartita inizierà alle 17. Su Sky Go sarà disponibile il Live-Streaming.

Sono 44 i precedenti fra le due squadre a Udine: in leggero vantaggio i rossoneri con 15 vittorie a 11, mentre 18 sono stati i pareggi totali. Nella scorsa stagione il Milan si impose di misura per 0-1 grazie a un gol di Romagnoli nell’ultimo minuto di recupero.