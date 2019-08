Condizioni salute Mihajlovic, il dottor Cavo: “Potrà essere in campo ancora”

Parlando delle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, il dottor Cavo ha spiegato che il tecnico potrà seguire la squadra in altre occasioni, compatibilmente con i cicli di chemioterapia.

Il giorno in cui ha comunicato alla squadra che si sarebbe dovuto ricoverare, Sinisa Mihajlovic aveva promesso ai calciatori che sarebbe stato presente in panchina alla prima di campionato. Una promessa che ha mantenuto ieri sera sorprendendo tutti quanti. L’allenatore ha guidato dal campo i suoi che hanno fatto il massimo sforzo per regalargli una vittoria. I tre punti non sono giunti, ma la buona prova degli emiliani ha sicuramente reso orgoglioso l’allenatore serbo, che riconosciuto nel loro atteggiamento un po’ della grinta che lo ha sempre contraddistinto.

Condizioni salute Mihajlovic, il medico: “Potrà tornare in campo altre volte”

La presenza di ieri al Bentegodi dimostra quanto Mihajlovic abbia voglia di continuare la sua vita, laddove è possibile. Al momento ha terminato il primo ciclo di chemio e le sue condizioni di salute pare gli permettano di seguire altre partite del Bologna. Questo almeno è il parere del professore Michele Cavo, primario di Ematologia dell’ospedale Sant’Orsola in cui è ricoverato il tecnico.

Raggiunto dall’agenzia di stampa ‘Ansa‘, il primario ha dichiarato: “Devo dare merito al paziente, che ancora una volta è stato scrupoloso e si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni e posso anche ritenere che quello che è avvenuto ieri non sia un episodio isolato e mi riferisco alla possibilità di essere in campo”. Una bella notizia per i suoi fan, per i calciatori e per i suoi tifosi, che potranno goderselo in campo. Il medico però ci tiene a precisare che ci saranno periodi più complicati: “Per contro ci saranno altri momenti, quando seguirà altri cicli di terapie, in cui questo, invece, non sarà possibile”.