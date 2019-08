Gaffe di Pupo tra l’imbarazzo del pubblico: grida “Forza Benevento” in Irpinia

In provincia di Avellino, Pupo è stato protagonista di una piccola gaffe, gridando “Forza Benevento”.

Piccola gaffe, forse complice la stanchezza data dalle 14 date fatte solo nel mese di agosto in giro per l’Italia, per il cantante Pupo. Durante un concerto che stava tenendo a Serra di Pratola, Pupo, il cui vero nome è Enzo Ghinazzi, è stato protagonista di una piccola svista che ha generato non poco imbarazzo.

La gaffe di Pupo

Come riporta, in esclusiva, il sito “The Wam”, l’interprete di “Gelato al cioccolato” e “Su di noi” si stava esibendo alla “Sagra della polpetta”, a Serra di Pratola, in provincia di Avellino, quando, ad un certo punto, non rendendosi conto di essere in Irpinia, ha urlato “Forza Benevento”, ignorando del tutto la rivalità sportiva tra la provincia di Avellino e Benevento. Pupo pensava invece di fare cosa gradita, tanto che ha citato anche il pareggio dei giallorossi contro il Pisa di quella sera

La gaffe del cantante, che sicuramente è stata fatta in buona fede, ha suscitato, in un primo momento, le ire del pubblico presente all’evento. Fortunatamente, messi da parte i malumori, l’esibizione è andata avanti in tranquillità e si è conclusa nel migliore dei modi.

Per Pupo urge un ripassino in geografia?

