Inter-Lecce, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La prima giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ Inter-Lecce. Il match è in programma oggi alle ore 20.45 e sarà visibile sulla piattaforma DAZN.

Inter-Lecce, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A, si giocherà stasera alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Si tratta dell’esordio di Antonio Conte come allenatore dell’Inter in una partita ufficiale. Il Lecce torna nella massima serie a distanza di sette anni.

Dopo i successi in trasferta di Juve (0-1 a Parma) e Napoli (rocambolesco 3-4 a Firenze), i nerazzurri hanno l’obbligo di ottenere i tre punti in questa sfida casalinga contro la neopromossa Lecce, per non perdere il passo. Antonio Conte si affiderà alla sua famosa difesa a 3 con D’Ambrosio al posto dell’infortunato Godin. In avanti esordio assoluto per il belga Lukaku con la maglia numero 9, al suo fianco dovrebbe agire Lautaro Martinez. Possibile panchina per l’altro neo acquisto nerazzurro Barella.

Il Lecce di Liverani dopo la promozione dalla Serie B e il ritorno in massima serie dopo tanti anni, giocherà con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. In attacco i pugliesi si affideranno a bomber Lapadula, ex Milan e Genoa.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

Lecce(4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Lapadula, Falco.

Serie A, l’Inter fa il suo esordio in campionato a San Siro contro il Lecce: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Inter-Lecce sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 20.45. Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN, vi ricordiamo la possibilità di usufruire del mese gratuito (ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito) che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link

I precedenti fra le due squadre a San Siro sorridono ai nerazzurri: su 15 precedenti, ben 14 sono state le vittorie dell’Inter, mentre i pugliesi si sono imposti una sola volta (0-1 nella stagione 2000/2001); nessun pareggio a San Siro fra le due formazioni. L’ultimo precedente a Milano si è giocato il 21 dicembre 2011 e i nerazzurri si imposero per 4-1 con le reti di Pazzini, Milito, Cambiasso e Alvarez.