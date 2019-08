Meteo 27 agosto 2019 | Previsioni: ancora nuvolosità diffusa su tutta Italia. Pioggia sui rilievi. Meglio il Sud

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

27 agosto 2019: rovesci e temporali, anche locali e non di grossa portata, sui rilievi che attraversano da Nord a Sud la penisola. Al meridione, attanagliato da una certa nuvolosità soprattutto pomeridiana, ancora momenti di bel tempo in quantità. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 27 agosto per il Nord: nuvole miste a sole. Piogge sui rilievi

Nuvolosità al mattino, su tutto il Nord Italia, con il sole che tenterà di far capolino soprattutto su Lombardia, Veneto e Friuli. Del tutto soleggiata, o quasi, l’Emilia-Romagna. La situazione migliorerà in parte nel pomeriggio, con delle aree del Nord più soleggiate rispetto alle ore precedenti: ad esempio la Valle d’Aosta e in parte il Piemonte. Le nubi copriranno la parte occidentale dell’Emilia-Romagna, mentre piogge potranno verificarsi in Trentino. I rovesci si risolveranno, sul nord-est, prima di sera. Situazione ancora nuvolosa nelle ore serali e notturne, con rovesci sul Piemonte.

Previsioni meteo 27 agosto per il Centro e la Sardegna: sereno al mattino, nuvole al pomeriggio

Al mattino, tempo sereno e soleggiato su tutto il Centro Italia, con fenomeni di nuvolosità scarsa sulla Toscana Tirrenica e delle nubi, più intense, su Sardegna centrale e settentrionale. Nubi, anche pesanti, nel pomeriggio su Lazio, Sardegna, Toscana del Nord e del Sud. Deboli rovesci, anche sparsi, sulla dorsale appennina e nelle zone dell’interno. Soleggiati i cieli marchigiani. Nuvolosità diffusa su tutte le regioni nel corso delle ore serali e notturne, con qualche schiarita sulle Marche nelle prime ore della sera.

Previsioni meteo 27 agosto per il Sud e la Sicilia: acquazzoni sulle zone montuose orientali di Sicilia

La mattinata parte bene in tutto il meridione d’Italia, con sole e caldo su tutte le regione. Qualche fenomeno nuvoloso sulle isole siciliane di Ustica e Pantelleria. Nel pomeriggio qualche nube in più (comunque di lieve entità) nel cuore della Sicilia, con acquazzoni locali sulle aree montuose orientali, in provincia di Messina, sul Molise e fenomeni nuvolosi più importanti sulla Basilicata. Nuvolosità lieve, in serata, sulla Campania nord-orientale e sempre al centro della Sicilia (verso l’agrigentino). Nubi più diffuse in nottata su Campania, Molise, Basilicata, Abruzzo e Puglia garganica.

Previsioni meteo 27 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature minime non subiranno variazioni, n in salita né in discesa, rispetto a quelle di oggi. Le temperature massime saliranno su tutto il Paese, tranne che su Sicilia orientale, Basilicata e Calabria (lato ionico), Puglia, Nord-ovest e Sardegna centro-orientale. I venti saranno soprattutto con regime di brezza sulle coste. Ci saranno mari parecchio mossi: da mosso a molti mosso si registra il Canale di Sardegna, con il Tirreno meridionale (zona ovest), Lo Stretto di Sicilia e lo Ionio che saranno da poco mossi a mossi.

Maria Mento