Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 agosto 2019: lo Scorpione sta cambiando prospettiva di vita, il Sagittario è in standby

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete parte con una strana sensazione: quella di essere- da un certo punto di vista- motivato e dall’altra spaventato per quello che può capitare da qui a settembre. Posso immaginare che qualcuno stia per iniziare una nuova prova che da una parte eccita e dall’altro impensierisce. E se questa prova fosse d’amore? Penso che sia, più che altro, di lavoro, per in generale l’amore può rispondere. Le storie nate nella prima parte d’agosto sono molto interessanti;

Toro. Il segno del Toro sta per vivere un periodo di grande forza e questo periodo nasce all’improvviso perché se dovessi giudicare le giornate di inizio agosto, beh, non dovrei dare un grande voto. Mentre invece subito dopo Ferragosto tutto riparte. Poi proprio in questi giorni, dal 20-21 dovresti averlo notato, anche dal punto di vista professionale ci sono delle chiamate, ci sono delle opportunità, oppure tu stesso hai in mente di iniziare un progetto. Non sottovalutare l’amore;

Gemelli. I Gemelli devono stare un po’ attenti al portafoglio perché e un segno che quando vede le cose che non vanno spende per gratificarsi. Attento a non esagerare. Momento di tensione perché pensi che in questi giorni nell’ambito del lavoro avresti potuto fare delle cose che invece qualcuno non ha voluto che facessi. Cautela nelle questioni legali. Chi ha qualche anno in più potrebbe anche pensare di cambiare vita;

Cancro. È un momento in cui il segno zodiacale del Cancro deve fare buon viso a cattivo gioco. Forse l‘atteggiamento migliore, in questo periodo, non è quello di mettersi contro tutti ma di ascoltare gli altri. Saturno opposto non blocca, lo hai notato. Io continuo a pensare che i Cancro negli ultimi due anni abbiamo avuto anche delle buone risposte. C’è chi ha conquistato un titolo, c’è chi ha avuto una situazione di lavoro stabile, però tutto è scostato caro e poi sei sempre in una fase di “gavetta”, e anche se hai qualche anno in più nel lavoro, se hai esperienza, la vera fatica è stata quella di pensare che c’era sempre tutto da rifare, da ricominciare. Quindi, qualche persona contro c’è stata, c’è. Il tuo lavoro non è stato osservato con attenzione. In amore devi recuperare un po’ di buona volontà perché, forse incupito da certe tensioni di tipo professionale, hai dato meno spazio ai sentimenti;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. È molto importante scegliere bene perché questo è un periodo che offre delle opportunità. I Leone che sono rimasti a casa, che hanno avuto problemi, ora si svegliano, sono chiamati a nuovi progetti Poi, diciamolo chiaramente: il Leone è pronto all’azione nel momento in cui sente che un progetto funziona. A te non piace fare le cose che ti impongono gli altri, però se hai un’idea e ci credi non ti ferma nessuno. Questo vale anche per l’amore:, quindi le storie nate agli inizi di agosto possono continuare bene;

Vergine. È molto importante che il segno della Vergine cominci a pensare ai prossimi sei mesi non solo con grande interesse ma anche con grande fattività perché avere un Saturno in ottimo aspetto e altri pianeti eccellenti (da novembre anche altri di grande rilevanza), non solo permette di fare delle scelte in più ma anche di ottenere dei successi in più. Conferme per chi lavora da tempo. Definizione di rapporti d’amore che da troppo tempo erano “illegali”;

Bilancia. Si parte per la Bilancia con due giornate sottotono, in famiglia, nell’ambio del lavoro. Bisogna rivoluzionare tutto. Anche se fai lo stesso lavoro da anni devi rivederlo. C’è grande confusione. Poi in questo periodo vorresti agire in maniera sicura ma non puoi farlo perché soprattutto nell’ambito del lavoro occorre camminare su un terreno sconnesso: non sai mai e il prossimo passo sarà stabile oppure no. Non riversare tensioni in amore;

Scorpione. Lo Scorpione vive giornate interessanti. Quando si fanno esperienze diverse, si viaggia, si fanno incontri, cosa che è capitata a molti Scorpione di recente, si cambiano anche le prospettive della vita. Quindi, in questo momento potresti pensarla diversamente rispetto a qualche mese fa. In amore c’è un recupero importante.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è un po’ scontento non tanto perché sta facendo male le cose ma perché ne ha fatte tante bene e nessuno riconosce questi meriti. Quindi sei in qualche modo messo in una condizione di stallo. Fino al 10 di settembre difficile avere delle buone notizie o una nuova conferma, soprattutto se stai aspettando un incarico a cui tieni. Ci vuole un po’ di attenzione;

Capricorno. Il Capricorno è un po’ nel caos però ricordiamo che il mondo nasce dal caos e quindi, nel disordine, c’è sempre quel ramo creativo che funziona. Poi bisogna dire che questo caos non lo hai generato tu ma lo vivi perché ci sono persone attorno a te che non sanno quello che vogliono fare. Osservazione e poi azione: questo consiglio ai nati Capricorno;

Acquario. Per l’Acquario è un periodo importante, di recupero e di rigenerazione. Qualche cura, qualche pillola da ingoiare, magari semplicemente perché le prime due settimane di agosto sono state veramente stancanti. È tempo di recupero;

Pesci. Il segno zodiacale dei Pesci deve stare attento alle piccole tensioni del momento. Ieri vi ho letto il mio libro sul 2019 per i Pesci, per il mese di agosto, quindi questo l’ho scritto un anno fa: molti hanno confermato quello che ho letto, e cioè che in questo momento ci sono delle tensioni. Attenzione doppia anche in amore; nelle storie che già nel passato hanno destato qualche insoddisfazione ci possono essere dei conflitti. C’è da dire però che il segno dei Pesci, soprattutto se per troppo tempo ha inseguito una persona, adesso- se questa persona ha ceduto le armi- potrebbe invertire l’atteggiamento di un tempo e diventare un po’ primula rossa, un po’ per farla pagare e un po’ perché in effetti certe emozioni, certe situazioni sono cambiate e forse vanno vissute in maniera diversa. È possibile anche che tu voglia cambiare un collaboratore, un socio, un commercialista (dipende dall’età e da quello che fai) o il giro delle amicizie. Fino al 10 settembre preparati a qualche lotta. Poi lo sai che comunque l’autunno è dalla tua parte. Un po’ di attenzione anche all’aspetto economico per delle spese impreviste o magari degli investimenti. Se qualcosa non funziona adesso non è detto che non funzioni più: potrebbe essere solo ed esclusivamente un piccolo ritardo che passerà a bloccare il tutto.

