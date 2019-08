Quentin Tarantino padre per la prima volta: la moglie Daniela è incinta – VIDEO

Quentin Tarantino dopo il matrimonio è pronto a diventare padre, la moglie Daniela Pick è in dolce attesa

Quentin Tarantino a breve diventerà padre per la prima volta, il noto e stimato regista e attore e la moglie Daniela Pick aspettano un bambino.

I due si sono conosciuto in Israele nel 2009, sono poi convolati a nozze a novembre del 2018, ad oggi sembrano essere più innamorati e complici che mai.

L’attore ha 56 anni, per lui si tratta del suo primo figlio. Fino a qualche anno fa escludeva la possibilità di convolare a nozze e metter su famiglia.

Lui stesso in un’intervista aveva dichiarato: “Non ho tempo per frivolezze di questo genere. Quando giro un film non faccio altro. Non ho moglie, non ho figli. Niente si puo’ mettere in mezzo”.

L’amore per la moglie Daniella Pick sembra aver fatto cambiare idea a Tarantino, dopo il matrimonio l’attore è infatti pronto a diventare padre.

Sara Fonte