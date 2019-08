Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi lunedì 26 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 26 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione di oggi, lunedì 26 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Qualcosa è cambiato”: c’era una volta, un misogino, ossessionato da una serie infinita di complessi e manie e dotato di una lingua avvelenata. Ma, dopo l’incontro con un cane e con una bella cameriera, qualcosa cambia; e l’orco si rivela un burbero benefico. A seguire, “Ortigia Film Festival”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five O” e “The Blacklist”.

Su Rai 3 va in onda il film “Via dall’incubo”: Slim è una cameriera che, dopo aver sposato un ricco ed affascinante imprenditore, Mitch, scopre che Mitch ha una doppia personalità e che il suo alter ego è un uomo sinistro e manipolatore. Slim, però, si ribella al marito violento e decide di combatterlo con ogni risorsa a propria disposizione. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “I Vichinghi”: nel IX secolo, un gruppo di vichinghi, guidato dal capitano AsbjÖrn, parte alla volta della Gran Bretagna per saccheggiare i ricchi monasteri nel nord dell’isola. Durante il viaggio, però, una tempesta colpisce l’imbarcazione che viene distrutta dagli scogli al largo della costa della Scozia, l’unica parte della Gran Bretagna in cui non c’è alcun insediamento vichingo. Giunto a terra, il gruppo si imbatte in Lady Inghean, figlia del re scozzese Dunchaid, e decide di prenderla in ostaggio per chiederne poi il riscatto. Per salvare sua figlia, Dunchaid mette sulle tracce dei Vichinghi un “branco” di mercenari noti per la loro ferocia. Mentre gli uomini del Nord cercano di superare gli impervi altopiani scozzesi in una corsa contro il tempo per sfuggire ai loro inseguitori, troveranno sulla loro strada Conall, un misterioso quanto coraggioso monaco cristiano. Subito dopo, un nuovo episodio della stagione “Gone”.

Su Canale 5 va in onda il film “Se mi lasci non vale”: Vincenzo e Paolo sono stati appena lasciati dalle rispettive compagne. Una sera si incontrano in un locale e si scoprono accomunati dallo stesso triste destino. Decidono, così, di escogitare un piano per vendicarsi, l’unico modo, secondo loro, per poter voltare pagina: scambiatisi le compagne, vogliono farle innamorare per poi lasciarle. A seguire, un episodio della serie “Il bosco”.

Su Italia 1 va in onda, in replica, lo speciale de “Le Iene Show”, dedicato all’“Omicidio Willy Branchi”. In seconda serata, va in onda un nuovo episodio della serie tv “The Sinner”.

Su La 7 va in onda il film “Un colpo perfetto”: Mr. Hobbs, un uomo delle pulizie, è sul punto di ritirarsi, ma non vuole farlo a mani vuote; chiede quindi a Laura Quinn, una insoddisfatta executive, di aiutarlo a derubare la London Diamond Corporation, la società per la quale i due lavorano. Subito dopo, il film “Il missionario”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Agente 007-la spia che mi amava”: James Bond ha recuperato al Cairo un importante microfilm, battendo sul tempo la spia sovietica Anya Armasova. Arriva la notizia della scomparsa di due sottomarini nucleari; Inghilterra e Urss lavorano insieme, visto che uno dei due sommergibili e’ sovietico. E così 007 si trova a lavorare proprio con Anya. Insieme scoprono che dietro la scomparsa c’è un armatore scandinavo, Stromberg; il suo obiettivo è di garantire all’umanità un futuro postnucleare sotto la superficie dei mari. Stromberg si è costruito una base sottomarina e vuole distruggere New York e Mosca.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 26 agosto 2019

Rai 1

21:20 Qualcosa è cambiato (film)

23:30 Ortigia Film Festival

Rai 2

21:20 Hawaii Five O

23:30 The Blacklist

Rai 3

21:20 Via dall’incubo (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 I Vichinghi (film)

23:30 Gone

Canale 5

21:20 Se mi lasci non vale (film)

23:30 Il bosco

Italia 1

21:20 Speciale Le Iene Show

23:30 The Sinner

La 7

21:20 Un colpo perfetto (film)

23:30 Il missionario (film)

Maria Rita Gagliardi