Uccide l’amico per gelosia, la confessione sui social: “Ho fatto un ca**ata”

Un ragazzo di 23 anni ha confessato di aver colpito a morte l’amico per amore di una ragazza sui social, i Carabinieri lo fermano prima che si suicidi.

“Ho fatto una cazz***”, con queste parole inizia la confessione di Alberto Pastore, ragazzo di 23 anni, che ieri notte su Instagram e Facebook ha rivelato di aver colpito a morte un suo caro amico. A quanto pare i due ieri sera si trovavano tra Borgo Ticino e Comignano (provincia di Novara), davanti al Pub Aeroplano, e stavano parlando sull’auto di Alberto. La situazione si scalda quando viene introdotta nella discussione una ragazza che pare fosse la fidanzata di Alberto .

Non è chiaro quanto si siano detti in quel frangente, fatto sta che la discussione si è trasformata in uno scontro fisico e che ad un certo punto Alberto ha colpito l’amico con un coltello che si trovava in tasca. Immediatamente dopo l’aggressione il giovane è scappato a bordo dell’auto, ma è stato fermato dai Carabinieri. Un’altra pattuglia, nel frattempo, aveva trovato il corpo dell’altro ragazzo (Yohan) a terra. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: prima dell’arrivo in ospedale aveva perso troppo sangue ed è morto.

Uccide l’amico e confessa sui social

Oltre ad un post su Facebook in cui il giovane si scusa con tutti e spiega il perché del suo gesto, Alberto ieri notte ha cominciato a fare delle stories su Instagram in cui fa capire di aver intenzione di suicidarsi. Il ventitreenne ha capito l’errore commesso e spiega di non aver la forza di convivere con il rimorso di quello che ha fatto. Nei successivi video cerca di trovare una giustificazione alle sue azioni, dicendo che la sua “cazz***” è una conseguenza dell’errore commesso dall’amico.

In una delle stories, infatti, Alberto dice: “Il mio obbiettivo (condividendo i video, ndr) era quello di fare capire che per amore non bisogna mai intromettersi nelle relazioni altrui e farsi la propria vita”. Quindi conclude aggiungendo: “Quello che ha fatto Yohan è tutto sbagliato, dalla A alla Z”.