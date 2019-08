Calciomercato, Neymar vicino al ritorno al Barcellona. In corso vertice fra il club catalano e il Psg

Il ritorno di Neymar al Barcellona potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. In corso a Parigi un vertice fra Barcellona e Psg. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Il Barcellona sarebbe molto vicino a riportare al Camp Nou l’asso brasiliano Neymar. In queste ore sarebbe in corso un vertice a Parigi fra i Barcellona e Psg con la presenza di Al-Khelaifi, presidente del club parigino, e della delegazione spagnola composta da Abidal, Grau, Bordas e Cury. Stando alle indiscrezioni riportate da ‘Marca’ il Psg chiederebbe 100 milioni più due giocatori. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, potrebbero fare il percorso inverso a Neymar, due giocatori ora in forza al club catalano: Semedo e Démbelé.

L’offerta iniziale del Barcellona era di 170 milioni, ma con l’inserimento delle due contropartite tecniche si ridurrebbe notevolmente l’esborso cash.

La sensazione che si respira è che realmente Neymar possa tornare a vestire la maglia blaugrana. Il fuoriclasse brasiliano nelle 4 stagioni al Barcellona, fra il 2013 e il 2017, ha realizzato ben 105 gol in 186 presenze complessive. Nell’estate del 2017 il passaggio record del brasiliano sotto la Torre Eiffel per l’incredibile cifra di 222 milioni di euro. Nelle ultime due stagioni al Psg, Neymar ha realizzato 51 gol in 58 presenze, ma è stato spesso tormentato da guai fisici.

Su questa bomba di mercato rilasciata da ‘Marca’ si attendono sviluppi e aggiornamenti nelle prossime ore.