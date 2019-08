Chi è Giulia, la nuova tronista di Uomini e Donne

Giulia è la prima tronista ufficiale della nuova stagione di “Uomini e Donne”.

Tra qualche settimana, su Canale 5, andrà in onda la nuova stagione di “Uomini e Donne”. In attesa che il programma riapra ufficialmente i battenti per allietare i nostri pomeriggi tra esterne e liti in studio, nella giornata di ieri è stato reso noto il nome della prima tronista ufficiale del dating show.

Tutto su Giulia, la nuova tronista di “Uomini e Donne”

La nuova tronista di “Uomini e Donne” si chiama Giulia, ha 27 anni ed è di Roma. Il profilo social di “Uomini e Donne”, in esclusiva, ha reso noto il video del provino della ragazza. Giulia, che non ha mai avuto esperienze televisive ed ha uno spiccato accento romano, parlando di sè, ha dichiarato:

“Sto finendo l’università, mi manca l’ultimo anno. Vorrei un lavoro modesto che mi faccia stare tranquilla, che possa permettermi di far stare tranquilla mia mamma, che mi faccia costruire una famiglia. Legato alla mia facoltà, mi piacerebbe prendere la seconda laurea in scienze politiche e cercare di fare qualcosa all’estero”.

Giulia è molto legata a sua madre:

“Nonostante abbia la mia indipendenza, sono molto legata a mia madre, anche per il passato che ha avuto; è come se fosse una cosa da proteggere e quasi la devo difendere io”.

Giulia cerca un ragazzo che spera possa essere il compagno per la vita e che condivida con lei il concetto di “famiglia”

“Come sono io con i fidanzati? Dipende dal fidanzato. E’ che mi tengo sempre la porticina aperta, non c’è nessuno che me l’ha fatta chiudere fino ad adesso (…) Mi fido ma mai fino in fondo, non perché ho paura di impegnarmi, anzi… è che io penso che la famiglia sia una cosa importante. Con tutto che non credo nel matrimonio, perché secondo me è un’istituzione sopravvalutata. Ma la famiglia è un concetto diverso. Mi piacerebbe trovare una persona che ha lo stesso concetto mio, allora lì chiuderei la porta”.

Riguardo alla tipologia di uomo che non incontra il suo interesse, Giulia ha le idee chiare:

“I narcisisti… all’inizio ti fregano, poi capisci, sai rispondere alla tattica. Ti cercano, e tu non li devi cercare (…) È stata dura però eh, ti dico la verità. Per fare una tattica in amore ce vole!”.

Appuntamento a settembre per seguire, su Canale 5, le gesta di Giulia e gli altri tronisti di “Uomini e Donne”!

Maria Rita Gagliardi