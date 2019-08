Il figlio di Leo Messi esulta al gol del Betis contro il Barcellona: la reazione del padre e di Suarez è virale – VIDEO

Una prestazione importante, dopo un esordio con sconfitta in casa dell’Athletic Club: il Barcellona si impone per 5-2 sul Betis Siviglia (anche grazie ad una grande prestazione del neo acquisto Antoine Griezmann, fondamentale date le assenze di Messi e Suarez) e riparte la propria corsa al terzo titolo consecutivo.

Ma non siamo qui a scrivere di questo.

Siamo qui a scrivere di un siparietto che ha divertito il web e che, effettivamente, è molto divertente.

Le due squadre stanno sullo 0-0 quando il Betis Siviglia realizza la marcatura del vantaggio: il figlio di Messi, Mateo, esulta alla marcatura degli andalusi. Una esultanza spontanea che fa sorridere, come fanno sorridere le reazioni di Suarez e Messi, fuori per infortunio. Dapprima i due fuoriclasse della compagine catalana guardano impietriti il piccolo, per poi sorridere con lui – evidentemente imbarazzato dal gesto (comunque assolutamente innocente: in seguito Mateo esulterà alle reti degli azulgrana).