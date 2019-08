Meteo 28 agosto 2019 | Previsioni: nuvole da Nord a Sud. Piogge sulla Sardegna

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

28 agosto 2019: al meridione reggerà ancora ancora il bel tempo. Sempre più instabili invece il Nord, con rovesci sui rilievi, e il Centro che sarà costantemente velato. La Sardegna dovrebbe essere colpita da temporali nel pomeriggio. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 28 agosto per il Nord: piogge su Veneto, Trentino e Piemonte

Cieli di tutte le regioni del Nord coperti da intensi fenomeni nuvolosi già a cominciare dalla mattinata di domani. Situazione, questa, che si manterrà costante per tutte le ore della giornata e anche della notte. Nel pomeriggio qualche sprazzo di sole in più riuscirà a fare capolino. Non mancheranno i rovesci, previsti su Piemonte e Trentino Alto-Adige. Piogge previste anche sul Veneto settentrionale nelle ore serali. Ancora colpite dalla pioggia le zone dei rilievi alpini, prealpini e appenninici. Nuvolosi i cieli delle altre regioni anche nel corso delle ore successive. Con schiarite su Lombardia occidentale, Valle D’Aosta e Piemonte.

Previsioni meteo 28 agosto per il Centro e la Sardegna: piogge in Sardegna

Situazione nuvolosa, in mattinata, anche sul Centro Italia. Ampiamente soleggiata la zona orientale della Sardegna, mentre il sole cercherà di far capolino sui cieli di Marche e Lazio. Zone più soleggiate, ma sempre con velature, le avremo sulla Toscana tirrenica nel pomeriggio. “Crollo” della Sardegna nelle stesse ore: temporali si abbatteranno sulla zona settentrionale dell’isola e si protrarranno fino alle ore serali. Nuvolosi i cieli delle altre regioni, anche in notturna, ma si dovrebbe trattare di fenomeni in generale poco significativi.

Previsioni meteo 28 agosto per il Sud e la Sicilia: più sole nelle ore diurne

Sole misto a nuvole quello che avremo domani, al mattino, sulle regioni del Sud Italia. La regione meno interessata dai fenomeni nuvolosi sarà la Sicilia, con qualche velatura di non grossa entità sulla zona orientale dell’isola e sul trapanese. Situazione che migliorerà nel pomeriggio con i cieli quasi totalmente sgombri da nuvole di Calabria e Puglia (fatta eccezione per l’area garganica). Sole anche in Sicilia, dove le velature si limiteranno a interessare le zone del palermitano e del trapanese. Cieli totalmente sereni in Calabria nelle ore serali. Nuvole su tutto il meridione anche nelle ore notturne. Rovesci, nelle ore centrale della giornata, potranno interessare i rilievi appenninici.

Previsioni meteo 28 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature minime saliranno su Sicilia Tirrenica, zone interne delle regioni peninsulari, Liguria, Lombardia, Emilia, Sardegna e rilievi alpini occidentali. Le temperature massime caleranno su regioni tirreniche centrali, Valle D’Aosta, rilievi alpini occidentali, Piemonte, Lombardia sud-occidentale. Saliranno di poco sulle regioni adriatiche e ioniche. I venti soffieranno con intensità da moderata a forte sulla Sardegna, e si intensificheranno in occasione dei temporali. Sulle coste i venti assumeranno il regime di brezza. I mari saranno da molto mossi a mossi nel caso del Tirreno (tratto ovest e meridionale) e del Canale di Sardegna. Da poco mossi e mossi lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

Maria Mento