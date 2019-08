Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 agosto 2019: altri cambiamenti in corso per i Toro, i Vergine non devono tirarsi indietro

Martedì 27 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Lunedì ti avevo pregato di non parlare in maniera troppo precipitosa. In questo momento sei anche abbastanza frenetico perché stai organizzando qualcosa di importante per settembre, ma proprio per questo motivo non tutto è facile da gestire e forse ci sono dubbi. Va detto che ci sono persone in ansia, comunque un po’ preoccupate. Molte cose andranno a buon fine e non è il caso di arrabbiarsi. In amore mantieni quello che hai. Soprattutto agosto è stato un mese che ha verificato la tenuta di certi rapporti;

Toro. Giornata forte. Sai che Urano è il pianeta dei cambiamenti, quindi c’è chi cambia casa, c’è chi cambia stile di vita, lavoro. Dipende dalle singole circostanze. È chiaro che i più ricchi, i più danaroso, potranno scegliere, mentre quelli che non hanno tanti soldi devono in qualche modo gestire i prossimi giorni in maniera tranquilla. C’è una vittoria in autunno, quindi chi aspetta una casa, una chiamata, deve muoversi fare le carte giuste, muoversi adeguatamente. Questo è un cielo molto bello, molto importante per chi anche se, in maniera molto faticosa, deve cercare delle soluzioni.

Gemelli. Per i Gemelli un momento in cui è opportuno ritrovare forza e coraggio. C’è però un ostacolo che non hai disposto tu e che qualcuno potrebbe averti imposto. Un capo, un’azienda. C‘è qualcosa da rivedere nei rapporto con gli altri. Dal punto di vista legale, finanziario, ci vuole attenzione. Aspetti una risposta per una causa? L’autunno ti darà ragione. Stai diventando molto critico;

Cancro. Sembra un paradosso ma spesso ami di più quando stai male, quando senti la mancanza di una persona. Insomma, quando hai qualche dubbio in amore è quello il momento in cui senti maggiore energia nella tua vita, hai voglia di dare di più. Cerca di dare di più nel lavoro dove in questi giorni non è facile mantenere un ruolo e soprattutto ci son molte trattative in corso. Devo ricordare che il Cancro ottiene molti vantaggi ma Saturno opposto comporta sempre lotte.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. È difficile che tu ammetta di avere sbagliato. C’è da dire che abbiamo avuto una primavera da vincitori e adesso anche abbiamo un oroscopo importante. Giove è favorevole. Avere buone stelle non significa avere per forza successo ma può significare che qualcuno ci propone di fare delle cose importanti, che abbiamo un’idea da sfruttare. Poi sta a noi gestirla al meglio. Scegli i collaboratori giusti perché questo è molto importante;

Vergine. La Vergine è in crescita e posso immaginare che già entro il weekend arrivino delle buone risposte. Si può guadagnare una provvigione, si può guadagnare con un bel progetto. Non bisogna tirarsi indietro se ti fanno un’offerta di lavoro. Per qualcuno saranno giornate da ricordare. Puoi fare valere le tue ragioni;

Bilancia. La Bilancia vive un momento di confusione. Chi ha un’attività importante non deve preoccuparsi troppo però è probabile che, per accontentare tutti come vorresti fare, alla fine finisci per scontentare tutti. Cerca di fare quello che senti davvero opportuno. L’amore premia;

Scorpione. Lo Scorpione ha un oroscopo interessante. Chi può contare su diversi collaboratori, anche su diverse collaborazioni, avrà qualcosa in più. Per esempio, i freelance, coloro che lavorano a provvigione. Diversa la situazione per i collaboratori a margine, part-time, per i lavoratori dipendenti, non tanto perché queste sono stelle nervose ma perché da qualche tempo, e per i prossimi due mesi, alcuni riferimenti potrebbero cambiare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è pronto a grandi innovazioni, ma le persone che ti stanno accanto capiscono questa tua esigenza? Bisogna stare un po’ attenti a quello che capita in questo periodo perché se qualcuno rema contro di te tu potresti allontanarlo. Se c’è stata la chiusura di un progetto o di un programma si può guardare oltre. Se c’è qualcosa che non va, se non ti senti più in forma, vuol dire che devi riposare qualche ora in più;

Capricorno. Il Capricorno ha grandi progetti in ballo. A volte non serve muoversi, sono le cose intorno a noi che iniziano a essere favorevoli e allora si inizia a sentire un’aria di cambiamento che sarà decisamente molto più nette più forte durante l’autunno, ma che già in questo periodo può farti vivere qualche emozione in più. Diciamo che fino a qualche mese fa pensavi che certi rapporti non fossero più recuperabili, che nell’ambito del lavoro ci forse un blocco inesorabile, invece qualcosa si muove. Naturalmente sempre dipende da quello che fai, dalla tua età. Io mi auguro che ci siano ritorni di fiamma. In amore, infatti, tra giugno e luglio non tutti ma moltissimi hanno vissuto una crisi o qualche ripensamento;

Acquario. L’Acquario aspetta che si sblocchi una questione riguardante una casa. In questo momento sono sbloccate anche le compravendite, quindi entro la fine dell’anno ci potrà essere una bella soluzione per un affitto, per una compravendita. In generale l’Acquario è un po’ come il Toro, sente questa forza di Urano che dice è ora di cambiare, è ora di iniziare un nuovo stile di vita, e allora soffrono di più gli Acquario che non possono portare avanti questi cambiamenti perché sono pieni di obblighi perché devono rispondere di determinate responsabilità e non possono fare quello che vogliono. Al momento non sai se accettare o no nuovi impegni. Certo è che la confusione non manca e poi bisogna ricordare anche che ultimamente ti sei stancato tanto, e quindi devo dire che il fisico va un pochino sorretto con qualche vitamina, con qualche elemento di forza in più, perché altrimenti rischi di stare male come forse è accaduto di recente. Non sono pochi gli Acquario che negli ultimi 2-3 mesi hanno avuto dei problemi perché sono stati un po’ indifesi a livello di forza, di energia;

Pesci. Dipende dalla responsabilità che hai però in questi giorni attento perché qualcuno cercherà di farti lo sgambetto, cercherà di metterti in disparte. Questo è in periodo che fino al 10 settembre non mi convince. Attenzione: è del tutto passeggero, quindi quello che non è chiaro ora sarà chiaro nella seconda parte di settembre, però pare che in questo periodo anche se hai ragione qualcuno voglia farti passare per quello che ha torto e magari fanno finta di non capire quanto sei amato, quanto sei apprezzato. Insomma, è come se ti volessero oscurare. Questo momento non è adatto per le critiche, non è adatto per metterti contro qualcuno. È premiato invece un atteggiamento un po’ filosofico. Attenzione alle dispute in amore, anche e soprattutto se da tempo insegui una persona. Può capitare che fino a qualche tempo fa eri tu che inseguivi una persona e adesso sei invece rincorso da qualcuno perché a volte le relazioni nascono con questo tira e molla continuo che, anche se dà fastidio, provoca un certo mordente. Attenzione alle relazioni poco chiare perché da quei all’inizio di settembre qualche rapporto sarà messo in chiaro anche in maniera piuttosto determinata, in maniera piuttosto importante.

