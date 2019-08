Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi martedì 27 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 27 agosto 2019.

Cosa c’è in tv oggi? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 27 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Fratelli unici”: Pietro è il fratello di Francesco e, per colpa di un incidente, se lo è dimenticato. Francesco è il fratello di Pietro e, per colpa dell’incidente, è costretto a ricordarsene. Un uomo affermato che non sa più come si ama, un eterno ragazzino che non ha mai amato. Hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici e ora sono obbligati a riscoprirsi fratelli. E forse a scoprire l’amore. A seguire, una nuova puntata di “Overland”.

Su Rai 2 va in onda la partita di pallavolo, valida per gli Europei, Italia-Slovenia. In seconda serata, il film “The Program”.

Su Rai 3 va in onda il film “Professore per amore”: uno scrittore premio Oscar in crisi è costretto a lasciare Hollywood, per insegnare sceneggiatura in un piccolo paese della East Coast. Tra tutti gli alunni, una giovane mamma single comincia a catturare la sua attenzione. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone lo speciale “Stasera Italia-Crisi di Governo”. A seguire, il film “L’avvocato del Diavolo”.

Su Canale 5 va in onda il film “Windstorm – Liberi nel vento”: la quattordicenne Mika sogna il campeggio estivo ma, come punizione per essere stata bocciata, i genitori decidono di mandarla nella fattoria della severa nonna. Una volta in campagna, oltre a conoscere Sam, il giovane ragazzo addetto alle stalle, Mika scopre qualcosa che cattura sin da subito la sua attenzione: il selvaggio stallone Ostwind. Poichè nessuno è capace di domare il cavallo, una notte Mika decide di introdursi nella stalla, dando inizio a una particolare amicizia che le permette di scoprire di essere in grado di “parlare” ai cavalli. In seconda serata, il film “The arrangement”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Lethal Weapon”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “In Onda”, seguita da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “Into Darkness – Star Trek”: quando i membri dell’equipaggio dell’Enterprise sono chiamati al rientro, si ritrovano di fronte a una implacabile forza di terrore, interna alla loro organizzazione, che ha fatto esplodere la flotta e tutto ciò che essa rappresenta, lasciando il mondo in uno stato di crisi. Con un obiettivo personale da portare a termine, il capitano Kirk conduce una caccia all’uomo che spinge l’equipaggio verso una partita a scacchi con la morte, durante la quale alcuni legami si rafforzeranno ed altri invece saranno spezzati.

