Un utente di 4chan ha minacciato di effettuare un attentato terroristico in Italia. Cosa c’è di vero?

Un utente di DioChan, spin-off italiano di 4chan, si è reso protagonista di un post molto strano nel quale si sottintende la minaccia di un attentato terroristico in Italia.

Ieri sera un utente di DioChan, lo spin-off italiano di 4chan, ha pubblicato lo screenshot di un thread che è poi stato cancellato. Il post in inglese recitava così: “Someday this week something extraordinary, perhaps the first incident of this sort is going to happen in my country. A considerable number of thots will pay the toll, I’ll make sure to choose the most appropriate train for this deed. They won’t get me bevause I’ll an hero with everyone else, I have nothing to lose anymore and I’m ready to give my life for the cause”.

Una traduzione letterale di questo post di autore anonimo potrebbe far sottintendere la minaccia di un attacco terroristico in Italia (“il primo del genere nel mio Paese”). Le ultime parole fanno anche intendere di voler sacrificare la propria vita nel compiere qualche gesto da kamikaze.

Minaccia di attentato terroristico in italia. Cosa c’è di vero?

In cima al post è presente una bandierina italiana, segno che l’utente ha utilizzando una connessione “italiana” (ciò comunque non vuol dire che egli si trovi per forza in Italia).

Qualche ora dopo il post, lo stesso utente ha pubblicato altri messaggi che lasciano intendere le stesse cose (la sua intenzione di suicidarsi per una giusta causa). In un altro post addirittura viene svelata la data dell’attacco terroristico che prenderà di mira venerdì 30 settembre un treno italiano in partenza da Roma con destinazione Milano.

Cosa ci può essere di vero in queste minacce? Molto probabilmente nulla, anche se in passato su 4chan molti terroristi avevano annunciato i loro futuri attacchi.