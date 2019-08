Giungono buone notizie per Sinisa Mihajlovic: il tecnico del Bologna dimesso dall’ospedale, potrebbe essere in panchina contro la Spal

L’attuale tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso quest’oggi dall’ospedale Sant’Orsola. I valori ematici si sono assestati e il tecnico potrebbe sedere in panchina nell’anticipo di venerdì sera contro la Spal.

Arrivano ottime notizie per Sinisa Mihajlovic e per tutte le persone che sono in pensiero per le condizioni di salute del serbo. Questa mattina Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dopo aver concluso in modo soddisfacente la prima fase della terapia per sconfiggere la leucemia.

In una nota del Policlinico Sant’Orsola, riportata anche dall’Ansa, si hanno alcune informazioni sulla situazione dell’attuale allenatore del Bologna: “Mihajlovic è in buone condizioni generali, ha concluso senza complicazioni il primo ciclo di terapia e ha completato tutti gli accertamenti necessari”.

I valori ematici si sono lentamente assestati e hanno permesso le dimissioni di Sinisa Mihajlovic dall’ospedale con il via libero dei medici.

La notizia di oggi non significa che il tecnico abbia risolto definitivamente tutti i suoi problemi di salute: Mihajlovic, infatti, dovrà sottoporsi nuovamente in futuro a nuovi cicli di cura, che lo costringeranno a non garantire sempre la propria presenza fisica in panchina. Ma questa notizia è un primo importante passo verso la guarigione. La speranza di tutti è che Sinisa Mihajlovic possa definitivamente sconfiggere la sua malattia.

Come già successo a sorpresa domenica sera al Bentegodi, Sinisa Mihajlovic potrebbe sedere nuovamente in panchina venerdì sera (ore 20.45) nel derby emiliano fra il suo Bologna e la Spal.