Meteo 29 agosto 2019 | Previsioni: piogge intense sulla Sicilia. Attese anche grandinate

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

29 agosto 2019: il maltempo che oggi dovrebbe tenere in scacco la Sardegna dovrebbe trasferirsi domani sulla Sicilia. Nubi sulle restanti regioni italiane, con addensamenti sempre maggiori su Appennino e rilievi del Nord Italia. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 29 agosto per il Nord: piogge a ridosso dei rilievi

Per la giornata di domani previste nubi sul Nord Italia con rovesci e temporali sparsi sui rilievi (la situazione si dovrebbe normalizzare nelle ore serali). Si parte con ampie zone soleggiate, come l’Emilia-Romagna, il Veneto occidentale e la Liguria. Nel pomeriggio le piogge interesseranno le zone del Friuli orientale, del trentino del Sud e del Veneto del Nord. Nuvolosità sul resto delle regioni.

Previsioni meteo 29 agosto per il Centro e la Sardegna: nubi compatte sulla dorsale appenninica

Mattinata nuvolosa su tutto il Centro Italia, con sole sull’Umbria e sulla Toscana. Ancora piogge sulla Sardegna nord-orientale: l’isola, che arriva dall’intenso maltempo previsto per la giornata di oggi, rimarrà anche domani sotto scacco di condizioni non proprio serene. Piogge nel pomeriggio su Toscana settentrionale e Lazio, con nuvolosità compatta sulla dorsale appenninica, ma le altre zone del Centro saranno soleggiate. Nuvolosità sempre presente nelle ore serali e notturne, con fenomeni che però saranno in netta diminuzione.

Previsioni meteo 29 agosto per il Sud e la Sicilia: la Sicilia colpita dalla perturbazione che arriva dalla Sardegna

La depressione che già nella giornata di ieri ha scatenato temporali sulla Sardegna porterà le piogge, nelle prossime ore (già dalle ore serali e notturne), sulla Sicilia occidentale. Questa sarà la zona più fortemente interessata, all’inizio dei fenomeni. Successivamente, e cioè domani, tra mattina e pomeriggio la maggior parte dell’isola sarà colpita da nubi e piogge intense, e questa volta ad avere la peggio saranno le zone dell’entroterra e quelle orientali. Possibile anche che si verifichino delle grandinate. La situazione dovrebbe migliorare in serata. Le temperature dovrebbero rimanere stabili, tranne che per lievi cali che si verificheranno in corrispondenza delle precipitazioni (fonte: Il meteo.net). Nuvolosità diffusa su tuto il meridione, con leggere schiarite nel pomeriggio su Calabria e Puglia.

Previsioni meteo 29 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature minime saliranno sulle zone ioniche e scenderanno sulla Sardegna occidentale. Le temperature massime avranno cali sulle isole maggiori. In salita su Toscana, Umbria occidentale e sul Nord-ovest. I venti soffieranno debolmente sul Nord, e saranno deboli variabili dal pomeriggio. Soffieranno con più intensità sulla Sardegna centro-settentrionale e sulle aree tirreniche della penisola. I mari saranno da poco mosso a mosso lo Stretto di Sicilia e mossi il Tirreno centrale e la parte ovest della zona meridionale, il Mare e il Canale di Sardegna.

Maria Mento