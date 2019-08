Momento no per Pogba, i tifosi allontanano il francese dal Manchester United con un chiaro messaggio: “Pogba out!”

Alcuni tifosi del Manchester United hanno imbrattato con la scritta ‘Pogba out’ un cartello all’ingresso del centro di allenamento della squadra inglese a Carrington. Possibile rottura con i Red Devils?

Momento no per Paul Pogba, il giocatore più rappresentativo del Manchester United. Dopo i due gravi errori in campionato (rigore sbagliato contro il Wolverhampton e palla persa che ha causato la sconfitta contro il Crystal Palace) e le continue voci di mercato che hanno destabilizzato tutto l’ambiente, questa mattina è apparsa una scritta fuori dal centro d’allenamento a Carrington abbastanza pesante: ‘Pogba out!’.

I tifosi si sarebbero stancati dell’atteggiamento di Pogba, reo secondo loro di non impegnarsi a dovere in campo e di essere distratto dalle voci sul suo futuro.

Scritta dei tifosi contro Pogba: “Pogba out!”. Possibile rottura con i Red Devils?

La scritta ‘Pogba out!’ è apparsa su un cartello situato fuori dal centro d’allenamento che raccomanda ai tifosi di non sostare vicino al cancello in cerca di selfie o autografi per problemi di sicurezza: il cartello è stato sporcato con una bomboletta spray utilizzata per scrivere questo messaggio contro Pogba. Il francese è reduce da un’estate che lo ha visto al centro di diverse voci di mercato, ma nessuna offerta si è ancora concretizzata.

In questi mesi il francese ha manifestato in modo abbastanza diretto il suo desiderio di lasciare l’Inghilterra con la Juventus e il Real Madrid seriamente interessate al suo acquisto: tutto ciò aveva già scatenato l’ira dei tifosi dei Red Devils. Gli errori in campionato e la scritta apparsa oggi allontanano sempre di più il forte centrocampista francese dal Manchester United. Possibile definitiva rottura? Staremo a vedere cosa accadrà negli ultimi giorni di mercato.