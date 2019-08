Morso da uno squalo mentre fa surf. E’ l’undicesimo caso dall’inizio dell’anno

Un surfista è stato attaccato da uno squalo su una spiaggia americana.

L’uomo, 40 anni, è stato morso martedì a New Smyrna Beach in Florida, negli Stati Uniti. La denominazione data a questa spiaggia – “La Fossa degli Squali”, ndr – è dovuta al fatto che molto spesso ci si imbatte in squali di grandi dimensioni e molto pericolosi.

L’uomo stava facendo surf, quando ad un certo punto, mentre cavalcava un’onda, è finito sullo squalo grande all’incirca sei metri.

Il surfista è stato quindi morso sulla mano e sul polpaccio. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato nel più vicino ospedale. “Stava cavalcando sull’onda ed è atterrato in cima allo squalo – ha riferito ai media locali un testimone oculare – L’animale l’ha subito attaccato”.

Nel 2019 già 11 casi di morso di squalo

Come riportato dal Daily Star Online, l’incidente di martedì scorso è l’undicesimo caso di morso di squalo nella Contea di Volusia in tutto il 2019. Anche per questo i surfisti hanno iniziato a indossare cinturini anti-squalo, che contengono magneti capaci di creare un campo elettromagnetico repellente.

Questa settimana, un altro pescatore ha registrato un grande squalo bianco mentre inseguiva la sua imbarcazione.

In uno dei video, successivamente caricato sulla pagina Facebook di Atlantic White Shark Conservancy, si vede chiaramente un grande squalo bianco che spunta oltre la barca.