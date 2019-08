Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 agosto 2019: il Leone ha tre mesi favorevoli, l’Acquario vorrebbe cambiare ma non tutti si buttano

Mercoledì 28 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Mercoledì e giovedì sono giornate interessanti. In questa fine di agosto abbiamo una situazione planetaria importante che può favorire anche quelli che lavorano a provvigione. Devo ricordare anche che si tratta di un periodo utile per iniziare qualche opportunità in più, qualche sperimentazione. L’Ariete è sempre pronto a rimettersi in gioco. Chi non ha trovato ancora un amore forse ama di più la libertà. Dal punto di vista sentimentale via libera a nuovi legami;

Toro. Il Toro per almeno due giorni deve fare lo stretto indispensabile, non mettersi a discutere in famiglia. Entro l’autunno arriva una soddisfazione. Sapete che questo Urano nel segno ha rimesso in discussione tutto. C’è chi deve cambiare vita, c’è chi può e vuole cambiare vita, addirittura è in ballo un trasferimento, un cambiamento che può riguardar anche la casa. C’è chi è forzato in questo cambiamento e chi lo desidera. In un caso e nell’altro si possono ottenere dei buoni risultati proprio in autunno e questo è un periodo di preparazione a una fase migliore anche per l’amore;

Gemelli. I Gemelli vivono un anno particolare, in cui è stato tolto qualcosa. Per ricordiamo che quando una situazione di lavoro si blocca, si interrompe, si possono aprire nuove strade. Siccome i Gemelli sono molto eclettici, sono comunque un segno d’aria, appartengono a una categoria di persone che non si lasciano mai andare allo sconforto, chissà che proprio anche da una situazione di disagio non nasca qualcosa di più. Chi non ha vissuto un disagio adesso vuole fare un pochino meno, godersi un po’ di più la vita. Tra venerdì e sabato ci vorrà un po’ di prudenza;

Cancro. Mercoledì e giovedì chi ha un’attività a contatto con il pubblico può guadagnare di più. Il Segno del Cancro adesso può ricevere anche una chiamata importante, avere delle responsabilità di un certo peso, ma la realtà dei fatti è che è molto stanco e quindi questo un pochino pesa perché quello che stai facendo può essere un po’ rivoluzionario, può essere anche un po’ fuori dalla norma e a qualcuno non piace. È normale che ci siano forti tensioni, nemici con Saturno opposto, e tutto questo alla fine snerva ma il successo arride comunque a chi si impegna: questo vale anche per i sentimenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone dal punto di vista emotivo è più forte e anche quelli che fino a oggi hanno pensato che l’amore fosse un accessorio inutile si stanno convincendo che invece è un qualcosa di molto importante. Giove è attivo e lo sarà fino a novembre, quindi qualcosa tu debba dimostrare, fare, hai circa tre mesi di tempo per metterti in gioco. Non c’è un solo attimo da perdere;

Vergine. La Vergine con queste stelle può cambiare la sua vita in positivo e anche circondare di positività tutte le persone che ha attorno. Chi è molto giovane ha dei progetti importanti, chi invece ha lavorato bene nel passato può mettere a frutto questa sua esperienza. Diciamo che c’è tanto da fare sulla base di quello che desideri. Da ora fino a febbraio 2020 tutto sarà in movimento;

Bilancia. La Bilancia ha un periodo buono per curare un problema personale. Bene per chi vuole iniziare una dieta: naturalmente no ai fai da te. Chi ha avuto dei problemi ritrova la giusta energia. C’è da dire per che con i soci, con i collaboratori, il rapporto è molto pesante e allora finché tu hai un nemico che è un rivale può anche starci, ma se questi rivali o nemici te li ritrovi in casa, ovvero sono persone che teoricamente dovrebbero lavorare con te e cercare di ottenere il meglio da un fine comune allora son dolori;

Scorpione. Lo Scorpione sta cercando un beneficio nell’ambito del lavoro. Rispondi a una chiamata Si può contare su una fine del mese importante. Trovo lo Scorpione sempre molto appesantito dalle situazioni recenti ma anche molto vigoroso. D’altronde c’è da dire che il segno dello Scorpione più cerchi di buttarlo giù e più si riprende, anzi a volte le battaglie ti mandano e sei proprio tu che istighi qualche discussione per tenere vivo un rapporto, per sentirti in scena. Venerdì e sabato saranno ancora giornate ancora più efficienti proprio per liberare il tuo cuore. Poi sappiamo che l’autunno vedrà anche per le stelle: una Venere positiva. Ecco perché chi ha vissuto una crisi potrà ripensarci.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario probabilmente è un po’ in crisi perché ha visto chiudersi alcune situazione, ma molto presto avrà a fronte di ciò qualcosa di nuovo. Giove protegge. Quindi questo è un periodo in cui puoi fare un po’ quello che desideri. Il Sagittario è sempre molto amato, molto ammirato, però è un po’ difficile da fermare. Io ho sempre fatto il paragone tra il Sagittario e un cavallo selvaggio: il cavallo selvaggio non lo chiudi in un recinto, prima o poi lo scavalcherà. E allora per avere un buon rapporto con questo segno zodiacale bisogna quasi quasi allontanarlo, ovvero più sta lontano e più sentirà a vostra mancanza. Tra venerdì e sabato se c’è qualcosa che non va bisognerà discutere in coppia;

Capricorno. Si stanno muovendo alcuni giochi, alcune situazioni che poi dall’autunno verranno a tuo favore e ancora di più nel 2020. Quindi, è pronto un rilancio: quello che avresti voluto da tempo, quello che non hai potuto ottenere per esempio l’anno scorso. È un bell’oroscopo per chi è rimasto a piedi, per chi ha dovuto sopportare grandi oneri e pochi onori. Chi è dipendente può aspirare a un nuovo ruolo con più responsabilità. In amore è tempo di ritorni ma anche di nuove passioni. Dipende solo da te;

Acquario. L’Acquario avrebbe voglia di cambiare tutta la vita ma qui ci sono Acquario scatenati, che magari hanno un ascendente libero, ribelle, come il Sagittario, come i Gemelli, e altri che invece sono un pochino più ponderati e quindi non ce la fanno a cambiare dall’oggi al domani soprattutto se ci sono troppe responsabilità o magari troppi debiti. Certo è che quello che stai facendo non ti soddisfa e allora qualcuno ultimamente ha dovuto pagare anche pegno, per esempio non è stato bene. Certi momenti di tensione, di stress, capitano proprio quando non si sta bene con noi stessi. Attenzioni ai malesseri psicosomatici. Nervosismo che passerà perché, tra l’altro, le prossime settimane sono di recupero;

Pesci. A volte ci concediamo all’amore oppure siamo più disponibili nei confronti di un sentimento che sfugge. È il caso di tutti quelli che se hanno un amore a portata di mano non lo desiderano e se hanno un amore da ricercare sono più contenti, e tu spesso vivi questi conflitti al punto che i più indecisi riescono ancora ad amare più persone o comunque a sentirsi sempre presi da più passioni: dal passato, dal presente, persino dal futuro. Sei in una fase di ostilità nel senso che in questi giorni non è facile avere quello che vuoi nell’ambito del lavoro, ma tutta questa tensione verrà a tuo favore perché molto presto, e soprattutto nella seconda parte di settembre, vedrai che anche i nemici più spietati saranno allontanati. Ti ho detto che questo sarà un autunno da vincitori. Forse devi rivedere il tuo ruolo in un’azienda o cambierà un riferimento, un capo. Attenzione perché entro sabato è possibile parlare anche d’amore. In questi giorni avresti bisogno di una persona che si confidi con te o con cui confidarti.

Maria Mento