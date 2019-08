Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi mercoledì 28 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 28 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 28 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo speciale “Tg1-I giorni della crisi”. In seconda serata, il documentario “Italiani con Paolo Mieli – Carlo Donat Cattin”.

Su Rai 2 va in onda il film “Sette giorni per non morire”: Michael e Bille sono una coppia molto affiatata. Lui è un avvocato affermato, lei lavora nel settore della ristorazione. Un giorno, però, Michael scompare misteriosamente. Tutti gli indizi portano a far credere che sia fuggito in Brasile con i proventi delle parcelle. A seguire, il film “Non toccate la mia casa”.

Su Rai 3 va in onda il film “Sissi-il destino di una imperatrice”: l’imperatrice Sissi, malgrado la sua giovane età riuscirà a placare le rivolte scoppiate in Ungheria e Italia. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Ricky e Barabba”: Barabba, un barbone, salva la vita a Ricky, un riccone che sta per suicidarsi. Nasce un’amicizia e tante situazioni impossibili. Gag a non finire. In seconda serata, il film “Vita Smeralda”.

Su Canale 5 va in onda il film “Windstorm-Contro ogni regola”: tornano la giovane Mika e l’indomabile stallone Windstorm in un’altra emozionante avventura estiva. Mika decide di iscriversi a una gara di ippica, con un premio in denaro, per salvare la fattoria della bancarotta, ma, durante gli allenamenti Windstorm sparisce misteriosamente. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Station 19”.

Su Italia 1 va in onda lo show musicale “Battiti live”, seguito da una nuova puntata di “Street food battle”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “In Onda”. seguita dal film “L’ombra del diavolo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film cult “Memorie di una Geisha”: la storia di un’orfana che diventa una famosa Geisha nella Tokyo degli anni 30 tra la rivalità delle altre ragazze e gli amori proibiti.

Maria Rita Gagliardi