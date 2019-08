Temptation Island Vip, le coppie: Serena Enardu e Pago

Quella formata da Serena Enardu e Pago è una delle coppie che parteciperanno alla seconda edizione di “Temptation Island Vip”.

Il prossimo settembre, su Canale 5, aprirà ufficialmente i battenti la seconda edizione di “Temptation Island Vip”, il dating show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, dedicato alle coppie appartenenti al mondo dello spettacolo che, quest’anno, sarà condotto da Alessia Marcuzzi. A partecipare al programma, tra le altre, è anche la coppia formata da Serena Enardu e Pago.

Le dichiarazioni di Serena Enardu e Pago

Naufragata la storia d’amore con l’ex tronista Giovanni Conversano, Serena, a sua volta ex tronista di “Uomini e Donne”, è fidanzata da diversi anni con Pago, cantante ed ex marito della showgirl Miriana Trevisan. Nel promo, che in queste ore, è trasmesso da Canale 5, la coppia ha spiegato i motivi per i quali ha deciso di partecipare al programma:

Serena: “All’inizio della nostra storia, il primo anno è stato meraviglioso e travolgente. Da qualche anno, a questa parte, si è creato una situazione, un po’, di monotonia”.

Pago: “Penso di non essere mai stato innamorato come con lei. Queste mancanze non le noto, non le vedo. Noto, sicuramente, questo stallo che anche a me piacerebbe risolvere”.

Come si concluderà il loro viaggio nei sentimenti? Lo scopriremo, a partire dal prossimo settembre!

Maria Rita Gagliardi