Al Bano sulla possibile partecipazione di Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip: “Dove c’è lavoro, c’è speranza”

Ci siamo quasi, il prossimo settembre, su Canale 5, andrà in onda la quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che, quest’anno, sarà condotta da Alfonso Signorini. A varcare la famosissima porta rossa potrebbe essere, tra gli altri, anche Loredana Lecciso. Ma come ha preso Al Bano, ex compagno della showgirl, la possibile permanenza di Loredana nella Casa? Glielo ha chiesto, direttamente, il settimanale “Oggi” che lo ha intervistato.

Riguardo a Loredana ed il “Grande Fratello Vip”, Al Bano ha preferito non pronunciarsi troppo, limitandosi a dichiarare:

“Se si parla con me bisogna chiedermi di me, perché di altre persone non so. Magari non me lo dicono neppure. Ma ripeto: dove c’è lavoro, c’è speranza”.

Al Bano: “Sarò protagonista di una fiction con Lino Banfi”

Il cantante di Cellino San Marco sarà protagonista di una fiction, insieme all’amico Lino Banfi. I due si sono conosciuti diverso tempo fa, quando Al Bano ha recitato un cameo in una puntata di “Un medico in famiglia”:

“È probabile che il lavoro sul set slitti tra marzo-aprile 2020. Stanno ancora finendo di scriverla. Ci sono stati un paio di fruttuosi, entusiastici incontri tra me, Lino e la produzione. L’idea mi è piaciuta ed è più probabile che alla fine approdi in Rai. Di più non posso dire, perché i ladri di idee sono sempre in agguato”.

