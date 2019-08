Carlo Calenda, in tv è scontro con Luca Telese: “Io non a favore di Salvini e Meloni”

Botta e risposta in tv tra il giornalista Luca Telese e Carlo Carlenda, fresco di dimissioni dal Pd. il politico ha risposto a un’affermazione di Telese che lo ha accomunato a Salvini e Meloni

Ieri Carlo Calenda, che ha concretizzato la sua volontà di dire addio al Pd alleatosi con il M5S, ha partecipato alla puntata di “In Onda”, il programma televisivo in onda su La7 che è condotto da Luca Telese e David Parenzo. Calenda e Telese hanno avuto uno scontro su un’opinione espressa dallo stesso Telese in merito alle dimissioni dell’ex Pd.

Carlo Calenda, intervenuto nell’ambito del programma televisivo di La7 “In Onda”, ha risposto in modo secco a un’affermazione di Luca Telese che lo ha parlato di una sua posizione identica a quella di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma, come ha specificato seccamente l’ex del Pd, essere a favore delle elezioni non vuol dire essere automaticamente sulla stessa lunghezza d’onda del centro-destra. Telese ha poi tenuto a specificare che si riferiva alla posizione tenuta sul governo.

“C’è un paradosso oggi nel coro delle dichiarazioni, Calenda. Oggettivamente, come dire, in termini tecnici oggi la sua posizione è identica, forse per la prima volta, a quella di Meloni e di Salvini“, ha dichiarato il giornalista Telese, intendendo così commentare le dimissioni attraverso le quali ieri mattina Calenda ha lasciato il Pd. “Ma ti sembra una roba intelligente da dire? Fammi capire: chi è a favore delle elezioni è a favore di Meloni e di Salvini? Ma che vuol dire?“: questa la risposta del politico.

Maria Mento