Conte al Quirnale da Mattarella per l’incarico: settimana prossima il giuramento, ma rimane il pericolo fronde interne

In questo momento Giuseppe Conte è al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che – dopo aver sentito i vari partiti durante questa tornata di consultazioni (e in particolar modo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che hanno indicato Conte come premier scelto) – ha deciso di incaricarlo di formare un nuovo governo.

Un governo la cui formazione non sarà comunque troppo semplice, soprattutto per le fronde interne ai due partiti.

Sul fronte pentastellato, sono parecchi i parlamentari pronti a dimettersi o comunque pronti a non votare la fiducia ad un governo nato contro un partito endemicamente avverso al Movimento (c’è inoltre da considerare l’incognita Rousseau).

Dal lato PD, c’è chi già si è dimesso per dimostare il proprio dissenso (vedi Calenda) e, sicuramente, non si tratta dell’unico mebro del partito su una posizione del genere.

Per adesso, si attendono le parole del premier incaricato una volta terminato l’incontro con Mattarella.

Di seguito, potrete vedere le immagini in diretta:

Conte avrà poi alcuni giorni (fino a lunedì, probabilmente) per sciogliere la riserva. Per metà settimana si attende quindi il nuovo giuramento (il secondo in 15 mesi).