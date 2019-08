Facebook non più gratis per sempre? Grossa modifica sulla home

Importante modifica delle informazioni descritte sulla homepage di Facebook. Scompare la scritta “Facebook è gratis e lo sarà per sempre”, al suo posto ecco la nuova descrizione: “È veloce e semplice”. Cosa significa questo cambiamento?

Importante cambiamento sulla homepage di Facebook, il social network più frequentato al mondo con ben 2,4 miliardi di utenti iscritti: il sottotitolo sulla homepage è cambiato e al posto di “Facebook è gratis e lo sarà sempre” adesso si ha “È veloce e semplice”.Tale modifica risale a inizio agosto e coinvolge sia la versione americana sia quella europea.

Molte persone che si sono accorte di questo improvviso cambiamento nel sottotitolo, hanno ipotizzato che si potesse trattare di un effettivo cambiamento del social network per quanto riguarda uno dei fattori che lo hanno sempre contraddistinto, cioè l’essere sempre gratis.

Modifica sulla homepage di Facebook. Cosa sta realmente succedendo?

Facebook comunque continua a sostenere che, nonostante questo cambiamento sulla homepage, nulla cambierà davvero. Un portavoce dell’azienda ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’, rassicurando tutti gli utenti iscritti: “Aggiorniamo regolarmente i nostri prodotti, comprese le landing page di Facebook. Le persone potranno sempre connettersi a Facebook gratuitamente”.

Per quanto riguarda l’utilizzo di Facebook in senso stretto, escludendo contenuti premium o altre strategie future a proposito delle quali per ora non si sa ancora nulla, non c’è da preoccuparsi di eventuali richieste di pagamento (in denaro). Facebook sarà sempre gratis anche se in homepage non c’è più scritto in modo chiaro come prima.