Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordelisi: scoppia in lacrime su Instagram – VIDEO

Francesco Chiofalo sta male, Antonella Fiordelisi lo ha lasciato dopo aver scoperto di essere stata tradita

Nelle ultime ore non si fa che parlare della fine della storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi.

I due sembravano più innamorati che mai, è però venuto fuori che lui l’ha tradita per mesi. Chiofalo sul suo profilo Instagram ha detto ai suoi tantissimi fan che sta malissimo, sente la mancanza di Antonella.

Tramite alcune Instagram Stories Chiofalo è apparso in lacrime, in merito alla storia del tradimento ha detto: “Antonella se ne è andata di casa e io sto male come non sono stato mai male in vita mia. Sto male da morire perché a quella ragazza la amo.”

Il noto personal trainer ha poi aggiunto: “Ma farò di tutto per riprendermela, lo giuro. Ora non riesco a parlare, ma quando mi riprenderò spiegherò meglio questa situazione. Io la amo da morire, da morire”.

A detta sua farà di tutto per farsi perdonare dall’ormai ex fidanzata. Ci riuscirà? Lo vedremo.

Sara Fonte