La Meloni alla cronista dopo le consultazioni al Quirinale: “Si sta facendo una cosa vergognosa” – VIDEO

Ieri, al termine delle consultazioni al Quirinale, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha parlato dal palco allestito fuori dalla sede del presidente della Repubblica, annunciando una manifestazione nell’eventualità in cui il Conte bis si formi realmente (e lo scopriremo definitivamente settimana prossima).

In breve, la Meloni ha dichiarto: “Se questo governo dovesse nascere e invitiamo tutti gli italiani a piazza Montecitorio il giorno della fiducia, invitiamo a scendere in piazza tutti, non solo i militanti di Fratelli d’Italia”.

Un invito alla discesa in piazza che ha portato una cronista presente a chiedere alla Meloni se non fosse irrituale invitare i cittadini a scendere in piazza da dentro il Quirinale, specialmente per protestare contro un governo legittimato dalla costiuzione.

Dal canto suo, la leader di FdI ha così replicato: “Se io pensassi che si sta facendo una cosa costituzionalmente illegittima chiamerei il colpo di Stato, che è un’altra cosa. Dico che si sta facendo una cosa politicamente inopportuna e vergognosa in termini di rispetto dei cittadini. E la Costituzione prevede che si possa anche scendere in piazza per dire non in mio nome”.

Di seguito il video delle parole della Meloni: