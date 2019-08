Meteo 30 agosto 2019 | Previsioni: ancora bersagliata dal maltempo la Sardegna

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

30 agosto 2019: il maltempo che oggi sta colpendo la Sicilia (diramata l’allerta gialla su tutta l’isola) tornerà a turbare la Sardegna nella giornata di domani. Nubi sulle restanti regioni italiane, con addensamenti sempre maggiori su Appennino e rilievi del Nord Italia. Non escluse le piogge sull’arco alpino e prealipino. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 30 agosto per il Nord: piogge occasionali su Alpi e Prepalpi

Il sole farà capolino dalle nuvole che copriranno le regioni del Nord Italia anche nella mattinata di domani. Le condizioni meteo peggioreranno nelle ore centrali della giornata con piogge su Emilia-Romagna, Veneto settentrionale e Trentino Alto-Adige occidentale. Situazione di nuvolosità diffusa nelle ore serali e notturne, con piogge segnalate nelle ore più tarde sui rilievi della Lombardia settentrionale.

Previsioni meteo 30 agosto per il Centro e la Sardegna: piove ancora sulla Sardegna

Situazione di nuvolosità diffusa su Sardegna e Lazio in mattinata, con le altre regioni del Centro Italia dominate dal sole. Le piogge, nel pomeriggio, torneranno a interessare quasi tutta la Sardegna, preda della perturbazione che in queste ore si sta facendo sentire anche in Sicilia. Le nuvole copriranno i cieli di Toscana. Nuvolosità nelle ore diffuse, con temporali che continueranno ad abbattersi sulla zona nord-orientale della Sardegna (in risoluzione comunque nel corso della nottata).

Previsioni meteo 30 agosto per il Sud e la Sicilia: migliora la situazione della Sicilia

Giornata del 30 agosto che inizierà con nuvolosità diffusa su tutto il Sud Italia e con piogge che colpiranno la Campania orientale. Sulla Sicilia, preda di pesante maltempo nella giornata di oggi tanto da costringere la Protezione Civile a diramare lo stato di allerta gialla, oltre alle nuvole tornerà a far capolino anche il sole, specialmente sulla zona tirrenica dell’isola. Nuvolosità che si manterrà costante su tutto il meridione nelle ore serali e notturne, con qualche schiarita sulla Calabria tirrenica.

Previsioni meteo 30 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature minime saliranno su tutte le regioni meridionali (esclusa la Sicilia orientale tirrenica, dove caleranno), sulla Liguria, sui rilievi Tosco-Emiliani, in Val Padana, Sardegna e Lazio centromeridionali. Le temperature massime saliranno su Sardegna settentrionale, Valle D’Aosta Umbria, Lazio costiero, Sicilia e regioni meridionali della penisola. Caleranno su Salento, resto della Sardegna e Appennino centro-meridionale. I venti soffieranno debolmente sulla Sardegna ma con raffiche più intense nelle zone dominate dal maltempo. I mari che saranno da poco mossi a mossi sono il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale.

Maria Mento