Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 agosto 2019: il Capricorno può riprendere progetti interrotti, i Pesci vivono un breve periodo di incertezze

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Per dovere di cronaca devo ricordare che questo Saturno è ancora dissonante, ed ecco perché nonostante ci siano degli sviluppi nuovi, delle situazioni che vuoi cavalcare anche in vista di settembre-ottobre c’è sempre qualche dubbio. Poi ci sono dei ritardi, magari c’è un progetto nuovo in ballo ma ancora non è stato definito o hai a che fare con delle persone che dicono “Non ti preoccupare, va tutto bene” e poi però sei tu che devi essere responsabile di tutto e ti preoccupi. In amore raccomando di non perdere vi vista le buone emozioni che potrebbero già nascere all’inizio di questo mese;

Toro. Il Toro è certo di quello che io dico sempre, e cioè che il destino ce lo facciamo da soli. Il comito dell’astrologia è magari segnalare i momenti cin cui si può fare di più ottenendo magari meno fatica. Nel giro di poco tempo potresti fare delle scelte interessanti, pensare a qualcosa di meglio da fare. È un momento in cui puoi anche iniziare un nuovo progetto diverso dal passato. Il fatto che Urano sia entrato nel tuo segno zodiacale da un certo punto di vista è sconvolgente perché da qualche mese sta portando tutti i nati sotto il segno del Toro a fare scelte un po’ folli. Proprio il Toro che è conservatore, rigido nei propri propositi, adesso è diventato un rivoluzionario. Chiaro che chi sta attorno a te non ti capisce o sta cercando di intuire quali sono le mossi nel futuro.

Gemelli. I Gemelli queste giornate le vivono con un po’ di agitazione, poi il fatto di aver subito un’angheria nell’ambito del lavoro, una chiusura, è oggetto di riflessione. Non tutti l’hanno vissuta però anche quelli che sono contenti vogliono cambiare, vogliono fare altro. Quindi ci sarà qualcosa da rivedere, nei casi più estremi anche un cambiamento che in questi giorni va in qualche modo affrontato. Non ci sono invece limiti per quanto riguarda i sentimenti, anzi devo dire che questa estate già nei primi quindici giorni di agosto potrebbe avere portato qualcosa in più, a meno che tu non stia troppo sulle difensive o abbia già un amore: a quel punto è inutile cercare;

Cancro. Il Cancro deve uscire da questo tunnel di incomprensioni e di tensioni determinato dal solito Saturno opposto, che non vuol dire insuccesso. Quanti Cancro hanno avuto un grande successo, magari hanno anche affrontato un grande impegno, hanno avuto grandi incarichi, però posso dirlo? Che fatica! Tutto quello che hai fatto da un anno a questa parte, forse un po’ di più, è costato caro, tanto che se è possibile hai scaricato un progetto oppure in questi giorni stai cercando di rinnovare degli accordi. C’è una certa perplessità in questo oroscopo e naturalmente qui si gioca il tutto per tutto. L’amore ha bisogno di protezione. Il weekend promette bene.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. I Leone che vogliono emergere in questi giorni possono contare su questo buon aspetto di Giove che sarà attivo fino alla fine di novembre. Quindi via libera alle opportunità, senza però ostinarsi in situazioni sbagliate, senza per forza voler fare troppo. Il limite del Leone, a volte, è la sua ambizione. Prima di dire “Ho vinto” inizia la battaglia. Devi circondarti di persone valide: questo è molto importante perché se tu sei decisamente pronto all’azione ma attorno a te non ci sono validi confidenti, rischi di sbagliare. Molto importante recuperare l’amore. Io credo che questo agosto sia stato molto intrigante anche per chi aveva rinunciato a una storia. Se lavori in difesa sbagli, se aspetti che siano gli altri sempre a mostrarti dedizione e forse metti tutti in imbarazzo. Devi cercare anche tu di essere più comprensivo;

Vergine. La Vergine non solo sta meglio ma può fare grandi progetti per il futuro. Sapete che io in estate scrivo il libro dell’anno dopo e posso dire che la Vergine è veramente tra i favoriti. È un momento importante se non ci sono limiti, se non ci sono frustrazioni, se non ci sono dubbi, perché sapete che la Vergine a volte si fa troppe preclusioni. Inizia a pensare, a ripensare: “Lo faccio”, “Non lo faccio”, “Forse sbaglio”, “Forse non sbaglio”. Ecco, quando entri in questa situazione di grande incertezza ti blocchi. Venerdì e sabato saranno giornate interessanti anche per l’amore. Naturalmente con la persona giusta accanto puoi fare grandi scelte;

Bilancia. La Bilancia è sempre alla ricerca della tranquillità che non trova, perché un po’ come il segno del Cancro e del Capricorno con questo Saturno dissonante ogni volta che pensa di essere arrivato a un accordo deve rovesciare la propria idea e ricominciare da capo. Se ti trovi sempre accanto a persone che creano risse anche solo verbali, non vogliono trovare accordi, è normale che tu sia in crisi. Tra l’altro sarà dura trovare un equilibrio proprio nell’ambito del lavoro. Attenzione a chi vuole utilizzarti per fare delle cose che poi non hanno senso e poi un domani dire “Avete visto? Quel Bilancia ha sbagliato”. Devi cercare di essere un pochino più furbo da questo punto di vista. Molto interessanti le relazioni d’amore. Questo oroscopo permette qualcosa in più anche a chi si è isolato da tempo;

Scorpione. Lo Scorpione riprende a lavorare con una buona grinta già in questi giorni e poi ancora di più a settembre. Non posso però escludere che ci siano state delle chiusure a livello di collaborazione oppure hai cambiato ufficio, all’interno della stessa azienda hai un nuovo ruolo. Però se fino a un paio di mesi fa vedevi tutto nero avevi tanti dubbi adesso invece qualche risorsa in più esiste. Addirittura c’è un piccolo incremento che può riguardare anche una compravendita, nuove relazioni, nuovi sentimenti. Insomma, è un oroscopo che ti permette di cancellare qualche frustrazione del passato;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve approfittare di questa Luna così interessante perché poi venerdì e sabato saranno giornate un po’ sottotono. Tu sei molto ottimista e in questi giorni stai cercando di fare l’impossibile per non pensare a quello che non ti piace. Se c’è stata una chiusura di un progetto, di un programma, è probabile che tu stia sviando la mente su altri percorsi. Chi fa la stessa attività da tempo registrerà in incremento. Se vivi due storie d’amore usa prudenza;

Capricorno. Il Capricorno vuole tornare a fare quello che non ha potuto completare nella primavera dell’anno scorso e queste sono stelle veramente importanti perché a volte ci si ritrova in carreggiata anche non volendo, perché è il destino a volere così e quindi più che la tua volontà potranno in qualche modo le stelle o comunque le combinazioni. Che a questo pinto sono favorevoli anche per l’amore;

Acquario. L’Acquario ha finalmente superato la parte più critica di agosto. C’è stato qualche problema, anche fastidi fisici, cutanei, quindi ben venga il rilassarsi perché non bisogna somatizzare le tensioni. Ti sei imposto regole, ritmi, situazioni che non ami? Questo non va bene. Tu sei un rivoluzionario. Nuove regole anche nella coppia sono necessarie;

Pesci. Le tue parole possono essere travisate, male interpretate. È un periodo che solo fino a metà settembre ti vede solo un po’ defilato dopo un successo registrato negli ultimi mesi. Non temere perché poi torni protagonista. In questi giorni però, lo dico in anticipo, sarà un po’ difficile trovare un accordo di lavoro, di tipo economico. Magari devi fare tante cose e non si riesce a completare ogni progetto. Molte di queste nebbie si diraderanno nel giro di poche settimane. Attento a chi però è contro di te o a chi vuole imbastire storie che non esistono.

Maria Mento