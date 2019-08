Selvaggia Roma si scaglia contro Francesco Chiofalo: “Non cambierà mai” – VIDEO

Selvaggia Roma commenta il tradimento di Francesco Chiofalo, l’ex fidanzata del personal trainer capisce il dolore della Fiordelisi

Anche Selvaggia Roma ci ha tenuto a dire la sua sulla fine della storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi.

Anche l’ex fidanzata di Chiofalo è stata da lui tradita quando stavano insieme. Tramite alcune Instagram Stories si è scagliata contro Francesco dicendo: “Le cattiverie e le falsità poi vengono sempre a galla. Sono sempre stata sincera riconoscendo sempre gli sbagli di tutti compresi i miei.”

La Roma ha continuato dicendo: “Mi state mandando i video di Francesco che piange. Le lacrime da coccodrillo e le sue parole sono già state sentite nel mio passato. Non cambierà mai. Purtroppo!”

E ancora: “Non chiedetemi più se voglio tornare con lui perché la risposta è sempre la stessa. Manco se mi ammazzo.”

Selvaggia capisce come si sente la Fiordelisi dal momento che ha vissuto lo stesso dolore in passato. Rivolgendosi alla ragazza ha detto: “Antonella mi dispiace davvero tanto per te e so benissimo cosa stai passando. Vedere una ragazza dar tutto come ho fatto io mi fa davvero male. È come ritornare nel passato.”

L’ex di Francesco Chiofalo ha concluso dicendo: “Posso concepire tutto il dolore che stai passando. Le sue parole e i suoi pianti sono dei remake di un film già visto.”

Sara Fonte