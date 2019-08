Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi giovedì 29 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 29 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 29 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata di “Don Matteo 11”. A seguire, una nuova puntata di “Codice”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il gioco del ricatto”: Rachel accompagna la figlia in gita scolastica, ma, mentre sono allo zoo, Lindsay sparisce. Uno sconosciuto la contatta e le ordina di fare tutto quello che le dice. Inizia, così, un incubo per Rachel che sarà costretta a fare una serie di cose contro le persone a cui vuole più bene. In seconda serata, il film “Mai fidarsi di uno sconosciuto”.

Su Rai 3 va in onda la partita di pallavolo, valida per gli Europe, Italia-Polonia. Subito dopo, il film “La legge del mercato”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Un mondo perfetto”: Butch Haynes è un delinquente incallito che ha accumulato precedenti penali, a partire dall’infanzia. E’ il 1963 e Haynes è appena evaso dalla prigione di Hunstsville, in Texas, dove stava scontando 40 anni per rapina a mano armata. Nella fuga, ha preso in ostaggio un bambino di sette anni, Phillip Perry. Della cattura di Haynes è incaricato il ranger Red Garnett, coadiuvato da un’intera equipe comprendente, fra gli altri, la criminologa Sally Gerber. A seguire, il film “Colore della notte”.

Su Canale 5 va in onda il film “La matassa”: Gaetano e Paolo sono due cugini cresciuti tra le continue liti dei genitori. Quasi come una eredità, anche loro, a causa di banali fraintendimenti, finiscono con litigare, per poi riappacificarsi e litigare nuovamente. In seconda serata, la fiction “Liberi Sognatori – A testa alta, Libero Grassi”.

Su Italia 1 va in onda il film “Hunger Games-La ragazza di fuoco”: Katniss Everdeen torna a casa sana e salva, dopo aver vinto la 74ma edizione degli Hunger Games annuali, insieme al tributo Peeta Mellark. Aver vinto comporta, però, dover lasciare la famiglia e gli amici, per intraprendere il “tour della vittoria” per i diversi distretti. Lungo la strada, Katniss si rende conto che una ribellione sta iniziando a prender corpo mentre, a Capitol City, il presidente Snow, incurante della situazione, pensa all’organizzazione dei nuovi Hunger Games, un’edizione destinata a cambiare Panem per sempre. Subito dopo, un nuovo episodio di “Law & Order”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “In Onda”, seguita da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il grande calcio con la partita di Europa League, Wolverhampton Vs Torino.

Stasera in Tv, la programmazione di giovedì 29 agosto 2019

Rai 1

21:20 Don Matteo 11

23:30 Codice

Rai 2

21:20 Il gioco del ricatto (film)

23:30 Mai fidarsi di uno sconosciuto (film)

Rai 3

21:20 Italia-Polonia (pallavolo)

23:30 La legge del mercato (film)

Rete 4

21:20 Un mondo perfetto (film)

23:30 Colore della notte (film)

Canale 5

21:20 La matassa (film)

23:30 Liberi Sognatori – A testa alta, Libero Grassi

Italia 1

21:20 Hunger Games-La ragazza di fuoco

23:30 Law & Order

La 7

21:20 In Onda

23:30 Propaganda Doc

Maria Rita Gagliardi