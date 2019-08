Bologna-Spal, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Seconda giornata di Serie A al via con il match fra Bologna e Spal. Il match è in programma oggi alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A è in programma questa sera: nell’anticipo del venerdì sera, il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita al Dall’Ara la Spal in un derby emiliano molto sentito.

I rossoblù sono reduci dal pareggio in trasferta contro il Verona (1-1 con momentaneo vantaggio del Bologna su rigore di Sansone): in quell’occasione si è registrata una piacevole sorpresa, cioè la presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina a pochi mesi dalla scoperta della leucemia. Il tecnico serbo siederà anche questa sera in panchina per dare forza ai propri giocatori. In avanti Orsolini e Sansone agiranno alle spalle di Palacio o Destro (favorito l’argentino). In difesa possibile riconferma per il giapponese Tomiyasu sulla destra, che ha ben impressionato nel corso della prima uscita.

In casa Spal c’è da riscattare la bruciante sconfitta interna contro l’Atalanta nonostante il doppio vantaggio iniziale (2-3 il risultato finale a favore dei bergamaschi). Il tecnico Semplici si affiderà in avanti su bomber Petagna, già a segno nella prima giornata. La Spal scenderà in campo con il collaudato 352 (ballottaggio Tomovic-Cionek in difesa) e cercherà di muovere i primi passi in classifica generale.

Le probabili formazioni:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili, Soriano, Orsolini, Palacio, Sansone.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco.

Il Bologna ospita la Spal: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Bologna-Spal è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Serie A, canale 202. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Le due compagini si sono affrontate 18 volte in Serie A al Dall’Ara: 11 sono stati i successi per i rossoblù, 5 sono state le vittorie della Spal, mentre la sfida è terminata in parità solo in 2 circostanze. Lo scorso anno i ferraresi si imposero per 0-1 grazie a un gol di Kurtic nel secondo tempo.