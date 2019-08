Federico Zampaglione, il fratello Francesco arrestato a Roma: ha rapinato una banca

Francesco Zampaglione, fratello del leader dei Tiromancino, è stato arrestato a Roma per aver commesso una rapina in banca. L’uomo non sarebbe nuovo a certe attività illecite

Francesco Zampaglione, fratello del più famoso Federico Zampaglione (voce dei Tiromancino ed ex compagno di Claudia Gerini), è stato arrestato a Roma in seguito a una rapina ai danni di una banca. L’uomo, 49 anni, ha un passato nei Tiromancino come chitarrista, campionatore e tastierista. Ha scritto anche numerose canzoni insieme al fratello. Poi, la svolta imprevedibile Dopo aver definitivamente lasciato il gruppo musicale nel 2015, pare a causa di un litigio furibondo avuto proprio col fratello Federico.

Francesco Zampaglione è stato arrestato ieri, a Roma, dagli agenti del Reparto Volanti e da quelli del Commissariato Monteverde. L’uomo, classe 1970, è il fratello del musicista e cantante Federico Zampaglione, voce solista dei Tiromancino. Francesco Zampaglione ha commesso una rapina in una banca sulla Circonvallazione Gianicolense. Secondo la dinamica dei fatti riportata da Direttanews, ieri- dopo poco le ore 14:00- il 49enne avrebbe fatto irruzione in banca armato di una pistola giocattolo.

Messa a segno la rapina, Zampaglione è fuggito a piedi e ha cambiato la maglietta per strada, sperando di essere così rintracciato più difficilmente dalle Forze dell’ordine. Ma il rapinatore non aveva fatto i conti con uno dei clienti della banca, presente all’interno dell’edificio al momento della rapina. Dimostrando molto coraggio, l’uomo è uscito e lo ha pedinato fornendo ogni dettaglio dei suoi spostamenti alle Forze dell’Ordine, via telefono. I Carabinieri (ma secondo altre testate sono stati gli agenti di Polizia) si sono messi subito sulle sue tracce e lo hanno fermato in Via Monte Verde, grazie alle precise indicazioni fornite dal testimone. Francesco Zampaglione non ha opposto resistenza e si è lasciato arrestare.

