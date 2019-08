Spaventoso incidente tra tir e due auto sull’A13, ferita intera famiglia

Padre, madre e due figlie sono rimasti seriamente feriti in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto sull’A13. Intervenuti due elicotteri sanitari

Schianto tremendo quello avvenuto sull’autostrada A13 nel pomeriggio del 30 agosto. Nel tratto compreso tra il comune di Altedo e Bologna Arcoveggio un camion e due auto si sono scontrati, per ragioni ancora da chiarire, ed una vettura, a bordo della quale si trovava un’intera famiglia con padre, madre e due figlie, si è ribaltata dopo essere finita fuori strada.

Padre e figlie in gravi condizioni. Ferita anche la madre

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i soccorritori si sono immediatamente resi conto che ad avere la peggio è stato l’uomo, liberato dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco e trasportato d’urgenza (in codice rosso ed in elisoccorso) all’ospedale Maggiore. Ma anche le due bambine hanno riportato gravi ferite, tanto da rendere necessario l’intervento di un secondo elicottero sanitario per portarle nel medesimo nosocomio, mentre la madre ha riportato ferite meno gravi. In seguito all’incidente si sono formati oltre 5 chilometri di coda verso Bologna ma, a causa dei curiosi, anche in direzione opposta le code hanno raggiunto i 2 chilometri.