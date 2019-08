Meteo 31 agosto 2019 | Previsioni: ancora bersagliata dal maltempo la Sardegna

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

31 agosto 2019: nuvole diffuse, su tutta Italia e un po’ a tutte le ore del giorno, quelle che accompagneranno la fine di questo mese di agosto. Migliorano le condizioni atmosferiche della Sicilia, pur permanendo una certa nuvolosità anche sull’isola. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 31 agosto per il Nord: piogge ancora sui rilievi e nuvolosità diffusa

Ancora nuvole, pioggia e qualche sprazzo di sole per la mattinata di domani,-31 agosto 2019- sul Nord Italia. Si inizierà con pioggia sull’Emilia Romagna occidentale, su Veneto sud-occidentale e su Trentino centro-orientale. Nuvole sulle altre regioni con maltempo intenso (ma ancora senza piogge) sul Piemonte. Sprazzi di sole su Friuli e Liguria. Pioverà sul Piemonte settentrionale, sul Veneto settentrionale e sulla Liguria (zona centrale della regione) nel pomeriggio, con una nuvolosità innocua che si manterrà intensa su tutte le regioni anche in serata e in notturna.

Previsioni meteo 31 agosto per il Centro e la Sardegna: sprazzi di maltempo su Sardegna e Lazio

Tempo soleggiato misto a qualche velatura sul Centro Italia e situazione in miglioramento sulla Sardegna, che negli ultimi due giorni ha conosciuto la pioggia portata dalla perturbazione che ha interessato (nella giornata di ieri) anche la Sicilia. Situazione più soleggiata su Marche e Umbria. Peggioramento, nel pomeriggio, sul Lazio meridionale (sono previste piogge), sulla Toscana settentrionale e sulla Sardegna centro-meridionali, con rovesci nella parte sud dell’isola. Rovesci e temporali sull’Appennino di Marche e Abruzzo. Situazione di nuvolosità diffusa, nelle ore serali e notturne su tutte le regioni del Centro. Piogge, nelle prime ore della sera, sulla Sardegna centro-orientale.

Previsioni meteo 31 agosto per il Sud e la Sicilia: migliora la situazione in Sicilia

Migliorano nettamente le condizioni della Sicilia, che nella mattinata di domani conoscerà fenomeni nuvolosi più intensi solamente verso il centro dell’isola. Ieri la regione è stata interessata da violenti nubifragi che hanno causato allagamenti in diversi centri della provincia di Messina (versante tirrenico), dove ha iniziato a piovere dalle ore pomeridiane fino alla sera. Situazione di nuvolosità sul resto del meridione d’Italia, con zone soleggiate in Abruzzo e sull’estrema punta della Puglia. Nel pomeriggio alcune schiarite sulle regioni peninsulari e un aggravarsi della nuvolosità sulla Sicilia. In serata e nella notte nuvole su tutte le regioni.

Previsioni meteo 30 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in salita su Lombardia occidentale, sulla coste tirreniche sulle pianure piemontesi. Le temperature massime caleranno su Liguria, Lombardia, Trentino, nord-ovest dell’Italia, sulla Sardegna meridionale, sull’Umbria e sulle aree interne di Toscana e Marche. Aumenteranno, lievemente, su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia tirrenica, Molise (aree interne), Veneto e Friuli. I venti soffieranno debolmente sulle due isole maggiori, con punte di rinforzo sulla Sardegna per i venti che soffieranno da nord. I mari saranno tutti poco mossi.

