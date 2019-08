Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 agosto 2019: i Gemelli sono in bilico, il Cancro ottiene molto ma è in lotta

Venerdì 30 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Avere buone stelle significa anche sfruttare il momento giusto e per molti nati sotto il segno dell’Ariete questo potrebbe esserlo. Per esempio, se devi iniziare un progetto o pensare all’amore. Gli amori nati ad agosto sono importanti. Se non è nato nulla può darsi che tu sia anche un po’ arrabbiato nei confronti dei sentimenti. Allora giochi quel ruolo un po’ di esaminatore, ecco, che può mettere in fuga qualcuno. Se lavori a provvigione guadagni di più. Arrivano vari motivi per essere più sereni;

Toro. Il Toro deve organizzare un grande futuro. Capisco che in certi casi cambiare difficile. Per esempio quelli che devono cambiare casa, quelli che devono cambiare casa non sono del tutto contenti però alla fine le cose andranno bene, per cui se per esempio eri precario in una certa situazione le condizioni cambiano e diventano più stabili. Quindi, in fondo, queste trasformazioni che all’inizio potranno sembrare un po’ scomode e dolorose faranno bene. Devi mettere a posto le carte. Burocrazia chiama ed è importante adesso mostrare il massimo della disponibilità anche in amore;

Gemelli. I Gemelli sono un po’ agitati, come il segno dei Pesci. Lo avevo scritto anche nel mio libro sul 2019. Questa fase è un po’ incerta perché alcuni accordi di lavoro non si sa se non saranno rinnovato, tu stesso non sai se lasciarti andare a nuovi progetti oppure no. Sei un po’ arrabbiato perché ti trovi messo in disparte? Chi ha un’attività in proprio deve fare dei tagli, non è tutto facile. In questo periodo i più forti resistono, gli altri devono conquistare un posto al sole.

Cancro. Il Cancro è sempre molto attivo e dinamico, sempre alla ricerca di equilibri perché quando finalmente i sembra di aver trovato appunto un equilibrio c’è qualcosa che non va e devi ripartire. Persino chi ha iniziato un nuovo lavoro dall’anno scorso si trova spesso in condizioni imbarazzanti. Magari guadagna di più, magari ha anche una posizione di privilegio, però c’è sempre da discutere con tutti. Chi ha un’attività a contatto con altre città in questo momento deve farsi due conti. In questo weekend si possono trovare molte soluzioni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è sempre molto impulsivo e vuole che gli altri lo seguano, solo che ultimamente ti sei lasciato andare a un progetto, a un amore forse senza pensare troppo a quello che facevi. D’altronde, agosto è un mese importanti per tutti i Leoni, lo è stato, in qualche modo è stato anche foriero di qualche iniziativa un po’ azzardata. Entro novembre devi dimostrare quanto vali e molti si ripropongono di convalidare un lavoro, un progetto, di farsi riconfermare, quindi ci vuole molto impegno;

Vergine. La Vergine può e potrà fare molto. Tu che sei così programmato, tu che sei anche molto attento ai dettagli, in questo periodo non solo puoi ottenere di più ma addirittura puoi attrarre per il tuo aspetto fisico, per la tua intelligenza. Puoi fermarti un attimo a pensare quello che è più giusto per te. Una relazione può diventare splendida. Qualcosa si muove finalmente. Non giocare in difesa;

Bilancia. La Bilancia è molto confusa, un po’ come il segno del Cancro. Avendo questo Saturno dissonante a volte gli sembra di aver messo tutto a posto e poi si riparte da zero. Questa è una condizione che molti hanno vissuto in maniera pesante. Quante volte hai pensato “Adesso sto tranquillo” e poi è capitato un impegno, un impiccio, un problema, un incidente per cui sei tornato in ansia. Se c’è da completare un accordo, trovare nuovi equilibri, adesso sei un po’ sotto pressione;

Scorpione. Lo Scorpione per i sentimenti vive un periodo migliore ma bisogna capire cos’è accaduto ad agosto. Un mese che sta per finire ma che non ha portato grandi vantaggi. Anche le coppie più forti improvvisamente si sono dovute ricredere o magari hanno vissuto un momento difficile perché uno dei due è stato male o uno dei due ha avuto problemi personali. È proprio l’aspetto fisico che andrebbe un pochino più curato in questo particolare periodo dell’anno. Anche tu ogni tanto cerchi sempre il cavillo, il particolare che può creare dei problemi. Non essere masochista, soprattutto in amore;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Venerdì e sabato sono giornate di test come lo saranno per altri segni. Se c’è un problema salterà fuori, se c’è qualcosa da dire non resterai in silenzio. Il consiglio che posso darti è quello di rimandare tutto a lunedì. In questi giorni metterti contro qualcuno potrebbe essere sbagliato. Non rovinarti il weekend con delle arrabbiature, anche se ci sono delle persone che potrebbero rimproverarti di essere un po’ evasivo. Ultimamente, soprattutto gli uomini del segno sono stati un po’ meno presenti in famiglia;

Capricorno. Dipende dal tipo di attività che svolgi ma in ogni caso, in vista dell’autunno, e ancora di più nel 2020, ci sarà un grande progetto da realizzare. Come si dice, la ruota finalmente gira a tuo favore. Certo, gira lentamente perché il Capricorno fa tutto con lentezza: a volte preferisce anche aspettare mesi prima di partire, di dire quello che pensa. I risultati dipendono dalla preparazione. In amore è possibile un recupero;

Acquario. L’Acquario in questo weekend è in crescita ma deve superare qualche problema fisico e anche personale perché, devo dirlo con sincerità, non tutti sono stati bene. Nella prima parte di agosto si è accumulata una tensione talmente forte che addirittura da 10-15 giorni c’è chi sta male, c’è chi ha avuto dei problemi fisici, psico-somatici. Quando si fa troppo, calano le difese immunitarie e magari salta fuori qualche problema. In questo periodo la situazione soldi è un po’ bloccata, per cui tutti i progetti che fai e farai devono essere gestiti con attenzione. Diverso è il discorso invece delle compravendite, però anche chi guadagna in questo senso dovrà poi spendere per tappare qualche buco, qualche falla aperta nel passato, un mutuo un prestito, e così via, quindi diciamo che in banca finisce poco;

Pesci. Come ho già detto per altri segni questi sono delle giornate particolari. Se vai a rileggere il mio libro del 2019, scoprirai quello che sto spiegando anche adesso. Ci sono delle risse verbali, ci sono dei momenti di tensione (dipende poi da quello che fai), un momento di incomprensione. È come se tu fossi messo in un angolo. Naturalmente i tuoi nemici le persone che cercano di bloccarti non riusciranno a farlo e quindi è molto probabile che questo sia un periodo di passaggio, con una grande forza in più che cresce dal 20 settembre. Ottobre e ancora di più novembre saranno mesi complici, ma se in questi giorni vedi che tutto sembra contro di te o magari in ambito sentimentale si alzano polveroni che tu nona avresti voluto osservare, usa prudenza nei rapporti con gli altri e attenzione doppia con Gemelli e Sagittario. Ci vuol e un po’ di pazienza. Poi tu sai come sei fatto: hai le antennine, quindi se c’è qualcuno contro di te tu lo capti subito, lo capisci immediatamente. Sei uno dei segni più sensibili e sensitivi dello zodiaco e questo può essere un pregio ma può essere anche un problema se attorno a te segnali delle sensazioni di disagio, perché le assorbi.

Maria Mento