Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi venerdì’ 30 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 30 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi,la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 30 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Grand Tour Rai”. In seconda serata, una nuova puntata di “Overland”.

Su Rai 2 va in onda il film “In punta di piedi con la morte”: Kate, alla fine della scuola, trova un lavoro estivo presso una villa fuori città. Deve occuparsi di due bambini, orfani di madre e il cui padre è sempre in viaggio per lavoro. Kate si trova a dover difendere la piccola Rose dal violento e impunito Jack. Kate trova nascosto un video in camera sua, in cui Elizabeth, la defunta madre, esprime la paura che nutre nei confronti di Jack, che reputa cattivo e a causa del quale teme per la sua vita. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Bull”.

Su Rai 3 va in onda il film “Miami Beach”: un padre separato parte alla volta della Gran Bretagna con la nuova fidanzata e la figlia decide di seguirlo, per coprire la sua vera intenzione di andare a Miami con le sue amiche ad assistere a un festival musicale. In aeroporto, la giovane prende un volo per la Florida ed avvisa il padre, che a sua volta cambia destinazione per andare a cercarla. A Miami, questi conosce un giovane universitario italiano fuori corso, con cui instaura un rapporto speciale, come tra padre e figlio. Miami è anche la destinazione di un uomo e una donna con i rispettivi figli. Dapprima incompatibili caratterialmente, i due finiranno per innamorarsi. Subito dopo, il film “Il cratere”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Potere assoluto”: al presidente degli Stati Uniti non basta portarsi a letto la moglie del suo migliore amico e sostenitore, ma pure la picchia. Le guardie del corpo uccidono la donna, prima che sia lei a uccidere il presidente. Da una cabina-armadio, attraverso uno specchio-spia, Luther Whitney, professionista del furto, assiste al fattaccio e fugge. Comincia la caccia al ladro. In seconda serata, il film “The Package”.

Su Canale 5 va in onda il film “Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna”: Helen è la maestra e allo stesso tempo sindaco di un paesino di poche anime in Cornovaglia, St. Mark. E’ fidanzata con Edward, pastore della chiesa locale, che non vede l’ora di sposarla. Il dottore del paese, Roy Cameron, decide all’improvviso di lasciare St. Mark e a sostituirlo sarà Nael Rayan, un medico iraniano, che ai tempi dell’università aveva avuto una storia d’amore con Helen. Tra i due sboccia di nuovo la passione, ma la situazione di Nael è tutt’altro che semplice. A seguire, il documentario “Jennifer Lopez-Dance again”.

Su Italia 1 va in onda il film “G.I. Joe – La nascita dei Cobra”: G.I. Joe è la sigla operativa di un’èlite militare perfettamente addestrata, un super team che si trova però a fronteggiare un super avversario: il trafficante Destro e l’organizzazione dei Cobra, una minaccia per l’umanità intera. La battaglia che ne verrà impegnerà i G.I. Joe a tutto quartiere, costringendoli a mettere in campo eccezionali risorse spionistiche e militari. Subito dopo, il film “Death Race 2”.

Su La 7 va in onda il film “L’inferno di cristallo”: inaugurano il grattacielo piu’ alto del mondo. Ma un incendio si sviluppa all’ottantesimo piano e presto accende come un fiammifero il gigante di vetro e acciaio. In seconda serata, il film “Detective Harper: acqua alla gola”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo la prima puntata della nuova stagione di “Bake Off Italia”.

Maria Rita Gagliardi