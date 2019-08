Temptation Island Vip, le coppie: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti è una delle coppie che parteciperanno alla seconda edizione di “Temptation Island Vip”.

Il prossimo settembre, su Canale 5, aprirà ufficialmente i battenti la seconda edizione di “Temptation Island Vip”, il dating show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, dedicato alle coppie appartenenti al mondo dello spettacolo che, quest’anno, sarà condotto da Alessia Marcuzzi. A partecipare al programma, tra le altre, è anche la coppia formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Le dichiarazioni di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Pochi giorni prima di partire per la Sardegna, dove sono attualmente in fase di registrazione le puntate di “Temptation Island”, Nathalie Caldonazzo, storica showgirl del Bagaglino ed il compagno Andrea Ippoliti hanno avuto una brutta lite ed hanno deciso di allontanarsi, non vivendo più sotto le stesso tetto. Ecco le loro dichiarazioni, nel video di presentazione, presente nel promo che sta andando in onda su Canale 5.

Andrea: “Abbiamo discusso. Sono circa tre giorni che non ci parliamo. Ed è per questo che mi trovo a casa mia. Questo non vuol dire che ci siamo lasciati. Ci sono dei problemi da risolvere”.

Nathalie: “Mi auguro che Temptation Island serva a tutti e due per capitare se, alla fine di tutto, potremmo tornare a vivere insieme con altri presupposti e dinamiche. Oppure lo scopriremo strada facendo quello che accadrà”.

Come finirà il loro viaggio nei sentimenti? Lo scopriremo, a partire dal prossimo settembre!

